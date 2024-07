Escribir con el corazón es un ejercicio simple que todo periodista debería hacer. O, al menos, es lo que hace Pedro Ortiz Bisso, periodista y columnista formado en esta casa editora, cuando intenta contar una historia. Hincha de Universitario de Deportes por culpa de los goles de ‘Cachito’ Ramírez y ganador del premio Ayuda a la Comunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa en 1994, el también catedrático universitario acaba de publicar su segundo libro (el primero fue Universitario, 365 historias lanzado en el 2022) llamado ‘100 años, 27 títulos y 11 historias’, un texto que reúne relatos en torno al centenario de la institución crema y que retrata la pasión y la identidad del hincha merengue.

¿Qué significa ser hincha de Universitario? ¿Cómo entender la garra crema? ¿Por qué es necesario conocer la historia del club y a quienes la forjaron pateando un balón en una cancha de fútbol? Dentro del libro hay historias que están relacionadas al centenario de Universitario, como la gesta de la Copa Libertadores de 1972, los clásicos más recordados de la institución crema o la reciente vuelta olímpica celebrada en Matute con apagón incluido. Cada una de ellas intenta acercar al hincha al club, apelando a esa pasión que los caracteriza y los hace parte de un mismo sentimiento. El libro también rinde homenaje a los ídolos de siempre, a aquellos jugadores emblemáticos olvidados y a cada futbolista que escribió parte de la historia del más campeón del Perú.

Desde este jueves podrán encontrar en librerías el libro que he estado trabajando los últimos meses. Pronto lo estaremos presentando. https://t.co/jnT1Cs8duO — Pedro Ortiz Bisso (@orbisa35) July 6, 2024

—¿Con qué se puede encontrar el lector, llámese hincha crema o no, al tener el libro en sus manos?

Primero, que es un libro que está escrito con el corazón, con el sentimiento de un hincha y con la búsqueda también de la precisión de un periodista que trata de rescatar la historia y la grandeza de una de las instituciones más importantes del país. Se suele mirar por encima del hombro a los clubes deportivos, cuando en realidad uno se olvida de lo que significan en nuestra vida diaria: tu día cambia, eres feliz, estás triste, estás molesto, estás indignado, dependiendo del resultado de un partido de fútbol. Por más que uno pueda decir que no es importante y hay otros problemas en el país, es justamente el fútbol que te permite alejarte, proyectar tus deseos, frustraciones y olvidarte un ratito de tus problemas. Y en el caso de la ‘U’, para millones de personas, ha representado y representa la felicidad. Entonces, la idea es –a través de estas historias– reflejar la felicidad y el orgullo que representa para el hincha ser parte de la familia de Universitario de Deportes.

—¿Cómo nace la idea de escribir este libro y de qué manera se logra materializar?

Esto nace ya hace un buen tiempo. En principio, con la idea de hacer un podcast con mi hermano Bruno, pero siempre pensando eso: transformarlo en un libro. Al inicio queríamos hacer un libro de entrevistas; luego nos dimos cuenta que esas entrevistas podrían convertirse en historias. Todo fue madurando, se presentó el proyecto y a la gente de Penguin le gustó, le interesó. Lo conversamos con ellos, fuimos viendo historias que podían funcionar y ahí lo fuimos materializando. La idea no es solo hablar de la historia del club, sino también de cosas más recientes. Hay un capítulo que está dedicado exclusivamente a la final del año pasado que se llama: ‘El apagón que iluminó nuestra historia’.

—¿Qué tipo de historias encontramos?

Mi pretensión es que uno reconozca momentos que ha vivido directamente, que ha leído o ha escuchado. En mi caso, por ejemplo, voy a cumplir 56 años, soy una persona que ha pasado gran parte de su infancia y adolescencia leyendo y escuchando fútbol. El fútbol se veía poco por TV. No existían redes sociales. Yo escuchaba fútbol por radio, leía revistas, periódicos, páginas deportivas. Ya mayor iba por Quilca buscando revistas antiguas y ahora soy coleccionista de libros de deportes. He tratado que el lector, cuando lean las historias, se reconozca allí. Que digan: ‘yo también percibí lo mismo’, ‘yo también sentí lo mismo’. La misma alegría, tristeza, incertidumbre. Como en el gol de (Miguel) Seminario en el partido que se le gana a Alianza y que está considerado el gol más hermoso de los clásicos. O en la volteada del 86′, también con goles del ‘Diablo’ Drago. O en el apagón. Reconocer la historia de algunos jugadores, de ídolos olvidados y ejemplos como el de Lolo Fernández. ¿Por qué la ‘U’ es tan importante, por qué la ‘U’ nos ha marcado y por qué 100 años después el club mantiene tanta vigencia?

—¿Consideras que hay poca literatura deportiva en el Perú?

Hay libros sobre la ‘U’, como las publicaciones de Miguel Villegas, Gonzalo García, ahora va a sacar un libro ‘Antuco’ Guerra García, los libros de El Comercio. Los hay, pero no de la manera suficiente a la altura de lo que es Universitario. Tú vas a una librería argentina o española y te sorprendes por la abundancia de literatura deportiva; pero acá en el Perú no tenemos, por ejemplo, una gran biografía de ‘Cachito’ Ramírez, de Héctor Chumpitaz; libros de perfiles de Lolo Fernández, Alberto Terry, Juan Honores, Walter Ormeño, Eleazar Soria, Percy Rojas. En eso te doy la razón. Los periodistas deportivos hemos sido, por mucho tiempo, muy flojos, nos hemos dedicado más al cortoplazo, al dato, al se va o no se va un jugador, a la entrevista de pregunta y respuesta sin mayor profundidad; y nos hemos olvidado de encontrar, en estos personajes, las grandes historias que el hincha está esperando.





—¿En qué momento un periodista se da cuenta que debe escribir un libro?

No lo sé. Yo siempre tuve la inspiración de escribir desde muy chico, pero también me he sentido poco apto para hacerlo. Aun me siento así. Este es un trabajo periodístico, no de ficción. Ojalá algún día pueda hacer un trabajo de ficción; pero en estos momentos no me siento capaz de hacerlo. Igual uno va aprendiendo, madurando y dando estos pasos que van apareciendo durante la vida.

—¿Se puede ser periodista e hincha a la vez?

Todo periodista es hincha. Los que digan que no lo son, mienten. Y algunos dicen que son hinchas de clubes que ya desaparecieron o son de Segunda División. Ellos están mintiendo. Algunos dicen que los periodistas son futbolistas frustrados. No. Uno entra al deporte porque le interesa el fútbol. Lo que hay que hacer es, primero, ser transparente; y, segundo, acordarte que tú eres hincha, pero sobre todo periodista. Y al momento de trabajar, tienes que ser independiente. La independencia te lleva a que incluso tengas que escribir en contra de tus creencias si es que los hechos lo imponen. Yo soy hincha y voy a hinchar por mi club hasta que me muera, pero soy también periodista y debo ser fiel a los hechos. Si mi club falla, si mi club se equivoca a través de sus jugadores, de sus directivos o hinchas mismos, tengo que decirlo, no me puedo callar.

—Hay periodistas que prefieren no expresar abiertamente su hinchaje...

Están en todo su derecho, nadie los obliga. En algunos casos el hinchaje se atenúa. Me ha tocado cubrir la campaña de Cristal en el 97, los acompañé a Oruro, estuve en Argentina cuando le ganaron a Vélez, cubrí el partido contra Racing en Lima. También he cubierto Copa Libertadores de Alianza Lima. Cuando salieron campeones después de 18 años. Yo escribí la crónica del partido de Talara contra Atlético Torino y pueden leerla en los archivos de El Comercio. Está escrito con profesionalismo, es parte del trabajo porque te debes al lector.

—Volviendo al libro, ¿qué tan difícil ha sido la consecución de las historias?

Dentro de mi pequeño podcast he logrado conversar con más de 40 personas entre jugadores, dirigentes y otras personalidades cercanas al club. Aparte, he hablado con personas que por distintas razones no aparecen en el podcast para cuidar la fuente. He tenido también reuniones con personas para contrastar información de archivos. He llamado a amigos con conocimiento de hechos porque estuvieron presentes o tienen información de primera mano. He tratado de recrear situaciones que no viví, otras que sí viví e incluso recuperé textos escritos para El Comercio cuando era redactor de Deporte Total.

—¿Qué tipo de legado literario le gustaría dejar?

Recién estoy empezando. Estamos en un proceso de madurez. Yo soy un periodista al que no le gusta hablar mucho de sí mismo. Lo que siempre he tratado de hacer es trabajar y ser responsable. Podría decir que la ‘U’ me ha alegrado la vida desde niño y esta es una manera de retribuirle todas esas alegrías, inclusive los momentos tristes, que no han sido pocos, porque el fútbol es así. Pero es parte de la vida. Es una manera de agradecerle todo lo que me ha dado en estos casi 56 años que tengo.

—¿Qué hay que tener para ser hincha de Universitario?

Pasión, garra. El hincha de Universitario nunca se da por vencido. Escuché una entrevista de ‘Puchungo’ Yáñez a ‘Mágico’ Gonzales, quien pasaba de Alianza a la ‘U’. La hinchada lo pifiaba y le gritaba cosas. Entonces, él dijo: ‘¿qué hago?’. Markarián lo hace jugar, entra a la cancha y lo que hace en una de sus primeras jugadas fue barrerse y quitar la pelota. Desde ese momento empezaron a aplaudirlo. Allí él entendió qué cosa es ser jugador de la ‘U’. El jugador de la ‘U’ no debe salir con la camiseta limpia después de un partido. Quizá hasta manchada de sangre y empapada de sudor. Y lo mismo con el hincha, que va a alentar hasta el final. Se lucha hasta el último.

100 años, 27 títulos y 11 historias

Editorial: Penguin Random Hous, 2024

Precio: S/ 59 en el siguiente enlace: https://www.penguinlibros.com/pe/biografias/347929-libro-100-anos-27-titulos-11-historias-9786124247798

Presentación: Sábado 20 de julio a las 4:00 pm en la sala Blanca Varela de la FIL (Feria del Libro de Lima) y contará con la presencia de las leyendas más representativas del club como Germán Leguía, Mauro Cantoro, Puma Carranza, Piero Alva entre otros.

