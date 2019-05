Universitario: Pedro Troglio anhela regresar al banquillo crema

Pedro Troglio, en diálogo con Radio Programas del Perú, reveló que quisiera volver a Universitario en algún momento de su vida, ya que tiene una "cuenta pendiente".

"Me gustaría volver algún día; me abrieron las puertas, me trataron bárbaro y creo que tengo una cuenta pendiente", reveló Pedro Troglio.

Pedro Troglio, entrenador argentino. (Foto: GEC)

En un principio, el estratega argentino pensó que se quedaría por un lustro en Universitario, pero al ver las dificultades decidió dar un paso al costado.

"Cuando llegué a Perú pensé que iba a quedarme cinco años para dirigir, pero nos quitaron puntos, no pudimos contratar, al año siguiente se fueron todos, fue un año y medio peleando con todo el mundo y un extranjero peleando no cae bien", enfatizó.

En relación al presente complicado que atraviesa Universitario en la Liga 1, Pedro Troglio confía que el grupo revertirá el mal momento por la capacidad de cada uno de los futbolistas.

"El tema es recuperarse y salir adelante; hay un plantel y jugadores y está en la capacidad del entrenador de darle vuelta a esta historia", expresó.