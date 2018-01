El técnico de Universitario de Deportes, Pedro Troglio, dirigió su primer entrenamiento de la temporada 2018 con la sorpresa de no tener un plantel fijo, puesto que ocho futbolistas importantes se marcharon a otras entidades.

Pedro Troglio se encuentra muy mortificado por la medida extrema implantada por la FPF contra Universitario de Deportes, la cual impide a los cremas realizar cualquier tipo de fichaje por todo el año.

"Definitivamente será un año muy duro y complicado para la 'U'. Y es que no puedo entender que hayan tomado medidas tan agresivas contra un club grande y que representará al país en un torneo internacional. Primero, le quitaron puntos y ahora no pudo contratar jugadores para esta temporada, eso sí me parece muy mal", explicó en diálogo con "Gol Perú".

Por el momento, Universitario de Deportes trabaja con un plantel lleno de jóvenes, en donde destacan ciertos experimentados. Los muchachos de las canteras tendrán la complicada misión de hacer un digno papel en la Copa Libertadores y Torneo Descentralizado.

"Ahora tenemos que llevar a los más chicos con calma y, sobre todo, hacer entender a la gente que estos muchachos tomarán la responsabilidad de sacar adelante al equipo. No tengo ninguna duda que estaremos muy unidos y pelearemos codo a codo este año", añadió.

El primer partido oficial de Universitario de Deportes este año será ante Oriente Petrolero, por la primera llave de la Copa Libertadores. La ida se llevará a cabo en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y el duelo de cierre en el estadio Monumental.