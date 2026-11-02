Universitario de Deportes comenzó una nueva semana con el ánimo renovado tras conseguir una importante victoria por 3-1 ante Atlético Grau, el último domingo en Trujillo. Sin embargo, el equipo de Fabián Bustos no tiene demasiado tiempo para celebrar, pues afrontará dos partidos en condición de local por el Torneo Clausura. Por ello, el comando técnico ya estableció el calendario de actividades del primer equipo para preparar ambos compromisos.

La primera decisión fue otorgarles descanso a los futbolistas este lunes, luego del esfuerzo realizado en Trujillo. Los trabajos se retomarán este martes desde las 9:00 a.m. en el Estadio Monumental. Allí, el plantel crema comenzará a preparar el encuentro frente a Sport Boys, programado para este miércoles en el mismo escenario, por la fecha 14 del campeonato.

Después de ese compromiso, los jugadores tendrán una nueva jornada libre el jueves. El regreso a los entrenamientos está previsto para el viernes en Campo Mar, donde el equipo continuará con su preparación para el siguiente desafío del calendario. La planificación contempla una semana de trabajo que alternará sesiones de entrenamiento y descanso.

El sábado, el primer equipo volverá a trabajar por la mañana en el Estadio Monumental, en la última sesión antes de afrontar su siguiente partido. Universitario recibirá el domingo a CD Moquegua en el coloso de Ate, por la fecha 16 del Torneo Clausura. De esta manera, los cremas tendrán dos presentaciones consecutivas ante su público.

Con este calendario, Fabián Bustos buscará mantener la regularidad de su equipo en la recta decisiva del Clausura. La victoria ante Atlético Grau significó un impulso importante para Universitario, pero ahora deberá ratificarlo frente a Sport Boys y CD Moquegua, dos compromisos en los que buscará seguir sumando para cumplir sus objetivos en el campeonato.

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