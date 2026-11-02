Por Redacción EC

Universitario de Deportes comenzó una nueva semana con el ánimo renovado tras conseguir una importante victoria por 3-1 ante Atlético Grau, el último domingo en Trujillo. Sin embargo, el equipo de Fabián Bustos no tiene demasiado tiempo para celebrar, pues afrontará dos partidos en condición de local por el Torneo Clausura. Por ello, el comando técnico ya estableció el calendario de actividades del primer equipo para preparar ambos compromisos.

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