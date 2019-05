La lista de nombres para dirigir a Universitario cada día crece más. No es una exageración pero desde que Nicolás Córdova dejó el cargo el último lunes, aparecieron varios posibles sustitutos a ocupar el banquillo crema. Ni nos imaginamos cuántos currículos tendrá la administración sobre la mesa.

De ahí tendrá que salir el elegido para hacerse cargo de la ‘U’ que hoy en día es un club endeudado hasta el cuello, con problemas dentro y fuera de la canchas. Es decir, el que llegue tendrá que agarrar un “fierro caliente”. Algo que ya es normal en el conjunto estudiantil.

Será la administración, junto a su equipo de trabajo, quienes decidan al reemplazo de Córdova. Si hacemos memoria, desde que Universitario entró al régimen concursal, ninguna de las administraciones pudieron armar un proyecto deportivo para que el club merengue renazca.

El nuevo perfil del técnico crema

Universitario de Deportes: ¿Qué perfil necesita tener el próximo técnico crema? (Foto: GEC)

Muchos dirán que no deberíamos contar el 2013 -último año en el que Universitario salió campeón nacional-; sin embargo, a la siguiente temporada, los cremas concretaron una temporada para el olvido con Ángel Comizzo quien terminó saliendo por la puerta de atrás.

Así como él, pasaron sin pena ni gloria José Guillermo del Solar, Luis Fernando Suárez, Roberto Chale, Pedro Troglio y hasta hace poco Nicolás Córdova. Con ninguno de ellos se concretó un proceso a largo plazo.

Todo club en el mundo quisiera tener un plan como el del Real Madrid, Barcelona o cualquier equipo top. Al menos para que sigan ese mismo sentido, se necesitan buenos proyectos y eso se logra eligiendo bien a las cabezas: una buena administración, un buen gerente deportivo y un buen técnico.

​Universitario no está para arriesgar con técnicos que recién empiezan. Ya tuvieron la mala experiencia con Córdova y eso no debería repetirse.

Centrándonos a lo más urgente para la ‘U’, podríamos definir cuál es el perfil del técnico que necesitan los merengues. La administración tiene que apostar por un entrenador con experiencia, que sepa llegar al jugador – sobre todo que entienda al jugador peruano-, con un proyecto en menores y que tenga un buen ojo con los refuerzos porque desde hace rato vienen fichando muy mal.

Universitario no está para arriesgar con técnicos que recién empiezan. Ya tuvieron la mala experiencia con Córdova y eso no debería repetirse. Un club grande no puede estar viviendo con el logro de salvarse del descenso. O con los que ya tuvieron su oportunidad y no lograron nada.

El gerente deportivo tiene que sentarse a hablar, escuchar, analizar muy bien cada propuesta y elegir la mejor para que el club vuelva a ser competitivo y protagonista. Ya quedó demostrado que cualquier equipo que va al Monumental puede ganar y golear sin problemas.