Universitario vive en ese lugar donde el fútbol nunca concede descanso. El viernes necesitó un derechazo de Gianluca Lapadula en el minuto 93 para evitar que el Monumental pasara del aliento al murmullo. Ganó 2-1 a Cusco FC, celebró tres puntos que sostienen la ilusión del tetracampeonato y, mientras el estadio todavía vaciaba sus tribunas, la dirigencia ya pensaba en otra urgencia: reforzar un equipo que gana, pero todavía no termina de convencer.

Porque el Clausura no espera. Tampoco Héctor Cúper. Sin anuncio oficial ni video de presentación publicado por el club, El Comercio pudo conocer que Piero Quispe volverá a Universitario después de dos años y medio en el extranjero. El volante, que quedó libre tras finalizar su vínculo con Pumas de la UNAM y luego de su paso por el fútbol australiano, tiene sobre la mesa un contrato por dos temporadas, hasta mediados del 2028. La propuesta no solo representa estabilidad deportiva. También es una invitación emocional: volver a casa cuando el equipo más necesita un futbolista capaz de interpretar el juego.

Porque ese es el verdadero diagnóstico de la ‘U’. Los cremas derrotaron 2-1 a ADT en Tarma y repitieron el marcador frente a Cusco FC. Seis puntos de seis posibles. Sin embargo, detrás de la estadística aparece otra lectura. El nuevo 4-4-2 de Cúper todavía está en construcción. Los movimientos aún lucen mecánicos, la circulación pierde fluidez en algunos tramos y el equipo depende demasiado de acciones individuales para romper partidos cerrados.

Piero Quispe regresa a Universitario después de dos temporadas y media. (@photo.gec)

No es un problema de sistema. Es, sobre todo, un asunto de intérpretes. Y ahí aparece Quispe. Cercano a cumplir 25 años, el volante regresa con un recorrido internacional que, aunque irregular, le permitió convivir con otras exigencias tácticas y físicas. También vuelve con una deuda personal: recuperar el nivel que lo convirtió en el mejor futbolista del campeonato peruano durante el 2023 y en una de las piezas fundamentales del título nacional crema.

La apuesta de Universitario también tiene una condición: adaptación inmediata. No habrá semanas de espera ni largos procesos físicos. El Clausura ya empezó y la pelea por el campeonato obliga a sumar soluciones desde el primer día.

Además, el reencuentro tendrá un componente especial. Quispe volverá a compartir vestuario con buena parte del plantel que conquistó el título del 2023. Andy Polo, Edison Flores, Alex Valera, Aldo Corzo y Jorge Murrugarra siguen siendo la base de un grupo que lo vio crecer desde las divisiones menores hasta convertirse en figura.

Piero Quispe acompañado de dirigentes de Universitario viendo el partido ante Sport Huancayo. - créditos: Twitter

La nueva pizarra de Cúper

Hay una certeza que no cambiará con este fichaje: el 4-4-2 seguirá siendo el dibujo de Universitario.

Lo que sí cambiarán serán las posibilidades. La primera alternativa ubica a Quispe como mediapunta, el lugar donde probablemente más cómodo se siente. En ese rombo de la volante sería el enlace entre los mediocampistas y la dupla ofensiva. Detrás de Lapadula y Alex Valera —o de José Rivera— tendría libertad para recibir entre líneas y acelerar los ataques. En ese escenario, Juan Manuel Requena o Jesús Castillo asumirían la posición de volante central, mientras Lisandro Alzugaray y Jairo Concha ocuparían los costados. El principal sacrificado sería Héctor Fértoli.

Existe una segunda variante. Quispe podría desempeñarse como volante por izquierda, función que ya conoce. Durante el 2023, cuando Universitario consolidó el sistema que terminó llevándolo al título nacional, varias veces apareció por ese sector para asociarse con Edison Flores y generar superioridad numérica. En ese caso, Jairo Concha mantendría el rol de mediapunta.

El consejo de Edison Flores a Piero Quispe antes de ir a jugar por Pumas de México. (Foto: Jesús Saucedo GEC)

Hay, además, una tercera posibilidad que seduce por equilibrio. Cúper ya ensayó un mediocampo con dos volantes centrales y dos extremos abiertos. En ese dibujo, Quispe podría compartir la primera línea junto a Requena o Castillo, aprovechando su capacidad para iniciar el juego desde atrás y conectar con mayor limpieza la salida defensiva con los atacantes. No tendría tantas obligaciones ofensivas, pero sí la responsabilidad de darle ritmo a un equipo que todavía alterna buenas intenciones con largos momentos de imprecisión.

Las tres opciones tienen algo en común: aumentan la competencia interna. Y eso, quizá, sea el mejor refuerzo. Universitario encontró en Lapadula el gol que necesitaba para mantenerse arriba. Ahora busca en Quispe la claridad que todavía le falta para que el proyecto de Cúper deje de ser una promesa táctica y empiece a parecerse al equipo dominante que pretende construir.

Porque en Ate ya no alcanza con ganar. También hay que convencer. Y, sobre todo, jugar como un campeón que quiere volver a serlo.

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