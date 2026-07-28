Por Jasson Curi Chang

Universitario vive en ese lugar donde el fútbol nunca concede descanso. El viernes necesitó un derechazo de Gianluca Lapadula en el minuto 93 para evitar que el Monumental pasara del aliento al murmullo. Ganó 2-1 a Cusco FC, celebró tres puntos que sostienen la ilusión del tetracampeonato y, mientras el estadio todavía vaciaba sus tribunas, la dirigencia ya pensaba en otra urgencia: reforzar un equipo que gana, pero todavía no termina de convencer.

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