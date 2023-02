El domingo eso se acabó.

Luego de tres partidos en la presente temporada, la ‘U’ de Compagnucci solo sumó tres puntos. Dos partidos en casa: uno ganó de manera categórica a Cantolao y el otro cayó por 1-2 ante Alianza Lima. A eso le añadimos la derrota por la mínima diferencia ante Unión Comercio en Moyobamba.

Universitario - Alianza se vieron las caras en el Estadio Monumental. Foto: Violeta Ayasta

Dos días seguidos la hinchada de la ‘U’ se pregunta en Twitter todo lo humano y lo divino: ¿Debe ser Piero Quispe suplente? ¿Tiene un gran capitán en José Carvallo? ¿Por qué no juega Urruti ni Herrera? ¿Cuántos centros más deben pifiar Andy Polo para ser cuestionado por el comando técnico?

De esta manera, Deporte Total buscó a cuatro periodistas que siguen las incidencias de Universitario de Deportes para que respondan solo tres interrogantes que se hacen los hinchas.

¿Piero Quispe debe ser suplente en la U? ¿Por qué? ¿Crees que el vestuario está cómodo con las decisiones de Compagnucci? ¿Los refuerzos de la U son un aporte?

Andrea Closa - Periodista RPP

"No sé si el plantel esté o no cómodo. Tal vez, quienes no hicieron nada (futbolísticamente hablando) para perder el puesto estén incómodos"

1. Considero que Piero Quispe debe ser titular. Es un jugador distinto, desequilibrante, impredecible. Venía en nivel ascendente y, aunque no tenemos oportunidad de verlo en los entrenamientos, cuando entra a cancha marca diferencia.

2. No sé si el plantel esté o no cómodo. Tal vez, quienes no hicieron nada (futbolísticamente hablando) para perder el puesto -Quispe o Murrugarra- por ejemplo- estén incómodos por su suplencia, pero no es una información que conozca.

3. Son un aporte porque significan opciones, pero no a la medida de lo que se esperaba. Salvo Rivera y Di Benedetto (aunque no tuvo un buen clásico), creo que las otras contrataciones aún están en debe porque no marcan diferencia con los que, antes de sus llegadas, eran titulares.

Pedro Ortiz Bisso - Exsubdirector de El Comercio

"Algunos están rindiendo, otros están en debe. Sería ilógico esperar que todos rindieran a plenitud, pasa en todos los clubes del mundo"

1. Piero debe jugar. La pregunta es dónde. Creo que debe estar lo más cerca posible al área, quizás como un interior que se tira hacia el centro. Eso le permitiría tener comunicación con Calcaterra, uno de los extremos y el 9. En una U muy esquemática, creo que Quispe le puede dar inventiva, espontaneidad, caracteristicas que necesita con urgencia la crema.

2. No lo sé. En todo caso, el vestuario debería preguntarse si están contentos con la actitud que están mostrando en el campo. No me refiero a lo deportivo, sino a la manera cómo reaccionar frente a situaciones adversas o provocaciones del rival. No estoy pidiendo reaccionar con violencia, no me confundan. Lo que creo es que por un lado el equipo necesita rebeldía cuando las cosas no le están yendo bien (no veo un jugador que, por ejemplo, se ponga el equipo al hombro) y por otro los noto aletargados ante actitudes de los rivales. A Zambrano nadie lo encaró tras la falta sobre Quispe, por ejemplo.

3. Algunos están rindiendo como Calcaterra y Rivera, otros están en debe como Ureña y Herrera. Sería ilógico esperar que todos rindieran a plenitud, pasa en todos los clubes del mundo; sin embargo, creo que hay jugadores que por su experiencia y bagaje deberían rendir mucho más como Herrera y Ureña.

Ángel Flores - Willax TV

"Me parece que Compagnucci no tiene contentos a todos, porque hay jugadores que están en mejor nivel, como Murrugarra, que no ha jugado hasta ahora"

1. Para mí, Piero Quispe sí debería ser titular, porque le da más movimiento en la mitad de la cancha, exige a los rivales, corre, genera, hace el dribbling, aparte hace jugar a los compañeros y su juego tiene sorpresa. Cuando entró el domingo, cambió al equipo, ya que mejoró el equipo desde su rendimiento.

2. Me parece que Compagnucci no tiene contentos a todos, porque hay jugadores que están en mejor nivel, como Murrugarra y que no ha jugado hasta ahora. Compagnucci confía más en Ureña y así te puedo nombrar en algunos puestos más. Valera se siente que no está conforme, creo que lo mismo le pasa a Succar. En general, el equipo no está muy cómodo, no se entregan al técnico.

3. Los refuerzos no han aportado lo que deberían aportar. Calcaterra es un jugador tibio, aparte sus características de juego, no transmite nada. Ureña está en bajo nivel en la mitad de la cancha, Luego, Martín Pérez Guedes no ha vuelto a ser el de Melgar, anda confundido en la posición que lo ha ubicado el profesor Compagnucci. Los refuerzos no han reeditado su papel de buenos jugadores que iban a potenciar el equipo.

Ricardo Montoya - Periodista Canal Liga 1

"Piero Quispe es distinto y su potencial de crecimiento es enorme"

1.- Piero Quispe debe ser titular en la U. Es distinto y su potencial de crecimiento es enorme.

2.- Es difícil saberlo.

3.- Algunos sí, algunos no y a otros hay que darles tiempo. Calcaterra y Rivera son los que más han aportado.