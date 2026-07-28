Por Redacción EC

Piero Quispe es oficialmente nuevo jugador de Universitario de Deportes luego de alcanzar un acuerdo por las próximas dos temporadas. El talentoso volante nacional concretó así su esperado regreso al club crema tras rescindir su contrato con Pumas de México y finalizar su préstamo en el Sydney FC de Australia.

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