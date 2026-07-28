Piero Quispe es oficialmente nuevo jugador de Universitario de Deportes luego de alcanzar un acuerdo por las próximas dos temporadas. El talentoso volante nacional concretó así su esperado regreso al club crema tras rescindir su contrato con Pumas de México y finalizar su préstamo en el Sydney FC de Australia.

El vínculo del mediocampista tendrá una duración de dos años (2026-2028) y se da en condición de jugador libre, lo que facilitó su incorporación inmediata al plantel.

Pese a contar con propuestas del fútbol griego y otras ofertas en el ámbito local, Piero Quispe decidió priorizar su retorno a Universitario, el club donde se formó y logró consolidarse.

Quispe se integrará de inmediato al equipo dirigido por Héctor Cúper, con el objetivo de afrontar el Torneo Clausura 2026 y ser pieza clave en la búsqueda del histórico tetracampeonato de la Liga 1.