Los cremas tuvieron un 70% de posesión, se adueñaron del esférico desde el primer minuto hasta el último. Más aún cuando los visitantes se quedaron con diez jugadores por la expulsión del central Juan Diego Lojas. Y los remates a portería también fueron de ellos: 24 (8 entre los tres palos) contra apenas 7 (4) . Pero en el fútbol se cuentan los goles, no disparos que hacen sonar el “¡Ufff!” en las tribunas.

La ‘U’ careció de efectividad y dejó escapar un partido que, si bien empezó perdiendo por el gol de Kevin Quevedo (45′), supo emparejarlo con un tanto de Piero Quispe en el inicio del segundo tiempo (46′) y dominó. Sin embargo, nunca tuvo claridad para perforar la defensa cusqueña, mucho menos inventiva. Todo se basaba en centros a la espera de algún milagro que nunca llegó.

Los seis goles de Quispe en 2023 vs Cienciano vs Cienciano vs Gimnasia La Plata vs Carlos A. Manucci vs Deportivo Garcilaso vs Cantolao

Piero fue el más claro de los cremas en ataque. El balón lo buscaba. De sus pies nacieron varios ataques que se acababan diluyendo por culpa de sus compañeros. Pero Quispe no puede hacer todo solo. No puede tomar la pelota en mitad de campo y apilar rivales hasta anotar. La falencia de los cremas siempre fue no saber arropar al volante, algo que Fossati había logrado contrarrestar. Pero en estos últimos partidos volvió a ocurrir: Piero quedó totalmente solo.

Con Quispe haciendo lo que puede -anotando incluso un gol-, Universitario no pasó del empate y se quedó en 21 puntos en el Torneo Clausura, los mismos que Cristal. La diferencia es que los rimenses pueden alejarse si vencen este domingo (3:15 p.m.) a Municipal en el Alberto Gallardo. En el acumulado el panorama no es mejor: los merengues están a tres de Alianza Lima, el líder, y a uno de Cristal. Hoy, la U está fuera de una hipotética final de Liga 1.

Falta de eficacia

Primero la tuvo Alex Valera, el goleador, pero falló increíblemente intentando sombrear a Diego Penny, un portero de casi dos metros de altura que saltó con los brazos arriba y se hizo gigante. El ‘9′ desperdició esa ocasión clara de gol en el primer tiempo y luego no tuvo casi nada de participación en el juego. Absorbido por los centrales, intentó salir del área para asociarse con sus compañeros pero tampoco pudo jugar bien de espaldas. Por eso Fossati decidió sacarlo a los 69′ por Edison Flores.

Su compañero en la delantera, José Rivera, también tuvo en sus pies un gol que erró de manera increíble. En una arremetida en área rival, el ‘Paiche’ eludió bien a Penny pero el balón se le fue largo y cuando remató, a puerta vacía, su disparo pegó en el lado de la red que no suma. Intentó en base a velocidad generar peligro, pero en los 69′ que estuvo en campo (salió por Luis Urruti) no hizo mucho.

Por el medio, Martín Pérez Guedes es el hombre que pisa más el área rival. Sin embargo, sus números este año (tres goles en 34 partidos) demuestran que no es un volante con gol. No como lo fue en Melgar el año pasado en el que marcó el triple de veces en 40 encuentros. El argentino sabe encontrar espacios entre los defensas, pero no concreta las que tiene.

Por los costados, Andy Polo es una constante de fallas. Toma el balón, agacha la cabeza y empieza a correr en dirección de la línea de fondo para sacar el centro. Esa jugada, tan característica de él, lo ha vuelto un jugador muy predecible para los rivales que no tuvieron problemas en contenerlo. Del otro lado, José Bolívar no aportó ni en defensa ni ataque. No desbordó, tampoco generó espacios ampliando el campo. Sus pases casi siempre para atrás.

Defensa

Un solo ataque serio tuvo Deportivo Garcilaso en el primer tiempo. Llegó de un rechazo largo de Aldair Salazar. Un balonazo de área a área que terminó con Williams Riveros mirándole el número a Kevin Quevedo y viendo como el extremo peruano anota el primer tanto del encuentro. Una jugada que agarró mal parada a la defensa crema, con los tres centrales muy abiertos entre sí.

Lo mismo ocurrió en la expulsión de Aldo Corzo. El stopper por derecha se equivocó ante la presión de Jonathan Betancourt y terminó por abrazarlo impidiendo su carrera rumbo a la portería de José Carvallo. Tarjeta roja para redondear su noche oscura. La misma de Di Benedetto, el stopper por izquierda, que nunca pudo frenar a Quevedo. Sufrió en cada ataque y no pudo ser el pase de salida.

¡LA LEY DEL EX! Anotando el 1-0 de @Dep_Garcilaso 🔵 a @Universitario 🟠, Kevin Quevedo ⚡ aprovechó un balón largo, corrió a toda máquina y venció la portería de José Carvallo 🧤 con un potente disparo. #TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/JjHhznXtDE — GOLPERU (@GOLPERUoficial) August 20, 2023

Rodrigo Ureña, después de Piero Quispe, fue de lo más rescatable en el elenco crema. El volante es el que mantiene el equilibrio en el equipo, aunque a veces suele pasarse de revoluciones con sus quejas contra los árbitros. Con el pasar de los minutos fue apagándose hasta el punto de desaparecer de la órbita. Es quien debe acompañar más a Piero Quispe.

Detrás de todos, en la portería, José Carvallo no tuvo mucho trabajo. Pero cuando le llegaron, casi no pudo hacer nada. El arquero sigue sin mostrar confianza cuando se para bajo los tres palos aunque en el gol de Deportivo Garcilaso no pudo hacer nada.

Los que entraron Edison Flores: vio la tarjeta roja de manera imprudente al reaccionar tras una fuerte infracción que recibió.

Luis Urruti: no pudo conectar en ataque. No fue mejor que Rivera.

Horario Calcaterra: Casi siempre retraso el juego cuando el baló llegaba a sus pies.

Emanuel Herrera: Continúa peleado con el gol. No pudo hacer nada en área rival.

Hugo Ancajima: Su infreso no influenció en el partido.