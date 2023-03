El mejor regalo que puede hacerle el hincha de Universitario a Piero Quispe es dejar de llamarlo Pierito. El diminutivo le resta responsabilidad al futbolista que, sin pedirlo, hace rato carga con las esperanzas del equipo merengue. De esa forma, comenzaremos a ver al jugador y no al juvenil, al presente sin adelantarnos al futuro, a la joya que para relucir aún necesita más noches como la noche que tuvo ante Cienciano por la fase previa de la Copa Sudamericana.

Quites, remates, gambetas y gol. Piero Quispe rompe el molde del jugador habitual de la ‘U’, donde lo primero que se exige es aprender a mostrar la garra en cada barrida. En cambio, el creativo entrega un argumento que si bien necesita pulirse, por ahora, arranca suspiros a la tribuna. A la ‘U’ no le sobra jugadores con éste estilo.

Ante las características parecidas de Calcaterra, Guivin, Pérez Güedez, Celi y hasta Ureña, la crema necesitaba que Quispe se desprenda del pasesito corto e intrascendente, del toque hacia el compañero más cercano; la crema requería de Piero a un jugador encarador y atrevido, libre detrás de los delanteros y sin temor a pisar el área rival. Todo lo cumplió contra Cienciano, quizás solo le faltó afinar la puntería en las dos ocasiones que estuvo frente al arco: la primera chocó al palo, la segunda prefirió el pase antes que patear.

Dueño de sus palabras

Con la calentura del 2-0 la noche del jueves en el Estadio Monumental, Quispe declaró a la prensa y enfatizó sobre el cambio del timón en la banca crema. “Desde el primer momento en el que el ‘profe’ (Jorge Fossati) llegó nos regaló mucha confianza. Eso es lo principal. No solo para mí, sino para todo el grupo”, dijo a las cámaras de DSports.

Se entienden sus palabras como respaldo al nuevo entrenador, pero también como una respuesta a lo que dijo Carlos Compagnucci tras su salida de Universitario. “Piero Quispe tuvo una mala pretemporada. Su estado de forma no era el mejor. No estaba enfocado y no andaba bien futbolísticamente. No estaba fresco y picante. No estaba como había estado el año pasado”, había dicho el argentino en Al Ángulo.

⚽️ ¡Gol de Universitario! Piero Quispe, a los 10' PT, anota el 1-0 contra Cienciano en Lima, por la #SudamericanaEnDSPORTS. pic.twitter.com/gEZJ4qvAyk — DSports (@DSports) March 10, 2023

Los comentarios cayeron mal en el entorno de Quispe, quienes conocen la dedicación que le pone el jugador a los entrenamientos con el plantel. Las palabras de Compagnucci, por otro lado, se contradicen con la actuación que el jugador mostró ante Cienciano.

“Feliz por el partido, por darle un gol al grupo. Sé que hemos pasado por un mal momento, pero el grupo está unido. Darle las gracias a nuestras familias, a la gente que siempre nos apoya”, remató Piero.

Números a su favor

El sistema táctico con el que arrancó Jorge Fossati en la zona técnica de Universitario es el 3-5-2. Junto a William Riveros y Matías Di Benedetto estuvo Aldo Corzo como stopper por derecha. Cuando la ficha de soccerway conoció la alineación, ubicó a Quispe junto a Ureña. Sin embargo, en el dibujo del campo, fue Pérez Güedes quien se paró en la volante, y Piero jugó de enlace detrás de Herrera y Urruti. Para completar el once, Polo y Cabanillas (y luego Bolívar) fueron los carrileros. Curiosamente, desde los extremos salieron las asistencias de ambos goles del partido.

Piero Quispe jugó tan libre que el mapa de calor que entrega la página de estadísticas Sofascore lo muestra pisando del mediocampo hacia adelante con clara inclinación hacia la banda izquierda. La misma web le dio un puntaje 8.2 en el partido contra Cienciano. El mejor calificado por Herrera con 8.3.





Piero Quispe 🇵🇪 entre TODOS los jugadores del Universitario 2-0 Cienciano:



◉ 1° en quites [5]

◉ 1° en remates [4]

◉ 1° en duelos ganados [12]

◉ 1° en gambetas completadas [5/6]

◉ 1° en 1vs1 ganados [6]

◎ 2 pases clave



21 años. pic.twitter.com/7PJoyna3dB — Portal Labs Perú 📈🇵🇪 (@PortalLabs_FP) March 10, 2023

Por su lado, la cuenta de Twitter @PortalLabs_FP, especializada en estadísticas del fútbol peruano, entregó datos reveladores de la actuación de Quispe contra los cusqueños. ¿Jugador con más quites? Piero con 5 intervenciones. ¿Más remates? Nuevamente Quispe con 4 (uno fue gol). ¿Más duelos ganados? Doce veces se impuso el ‘36′ merengue a un rival de Cienciano. También fue el primero en gambetas completadas (5/6) y en 1vs1 se llevó el balón en 6 ocasiones.

El mal arranque de la ‘U’ en el año debe tener al triunfo contra Cienciano como el partido bisagra para conocer la nueva estrategia de Fossati en el banco. Por ahora, la atención estará puesta en cómo el manto paternalista del uruguayo saca provecho del mejor Piero Quispe que podamos conocer. Es una oportunidad inmejorable para ambos.