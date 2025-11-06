Universitario de Deportes continúa con la celebración del histórico tricampeonato de la Liga 1 Te Apuesto. Para inmortalizar este momento, el club puso a la venta el pasto del Estadio Monumental.

‘El césped del tricampeón’ es la iniciativa por la que los hinchas cremas podrán tener una pequeña porción del Monumental en sus manos.

“Llévate una parte de nuestro histórico tricampeonato con el cuadro de colección del césped del Monumental", publicó la ‘U’ en redes sociales.

En el cuadro se vislumbran las 29 estrellas que el cuadro ‘crema’ ha conseguido y en el medio se encuentra el césped oficial.

El artículo estará en preventa exclusiva para socios y socios adherentes en la Tienda Crema.

𝗥𝗘𝗖𝗨𝗘𝗥𝗗𝗢 «𝗧𝗥𝗜»Ⓤ𝗡𝗙𝗔𝗟 𝗘 𝗜𝗡𝗢𝗟𝗩𝗜𝗗𝗔𝗕𝗟𝗘 🤩🏟️



🏆 Llévate una parte de nuestro histórico tricampeonato con el cuadro de colección del césped del @Monumental_U_.



🛒 Adquiere este producto oficial de #TiendaCrema en preventa exclusiva para Socios Cremas y… pic.twitter.com/7fIfelDgoH — Universitario (@Universitario) November 6, 2025

