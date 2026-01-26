Universitario ya puso a la venta las entradas para el partido con el que arrancará oficialmente su camino en el Torneo Apertura de la Liga 1 este domingo 1 de febrero.

La ‘U’ recibirá a ADT de Tarma desde las 6:00 p.m. en el Estadio Monumental. De cara a este compromiso, el club crema anunció la venta de entradas para su hinchada.

Según la publicación en redes del club, los precios para el encuentro van desde los S/ 25 en las tribunas Norte y Sur Familiar. La tribuna Oriente tiene un costo de S/ 65, mientras que Occidente Lateral se ofrece a S/ 75 y Occidente Central a S/ 90.

𝗬𝗢 𝗧𝗘 𝗦𝗜𝗚𝗢 𝗔 𝗧𝗢𝗗𝗔𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘𝗦 🎶🎶🎶



Abrimos la venta general de entradas para nuestro partido ante ADT por la fecha 1 del Apertura 2026.



🎟️ ¡Juntos por un nuevo objetivo! ▶️ https://t.co/weQXQP1mQX#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/VVwHhKrDAA — Universitario (@Universitario) January 26, 2026

Además, se habilitaron zonas especiales como Palco Monumental (S/ 160), Experiencia Crema (S/ 425) y Butacas Negras (S/ 325). La venta de entradas se realiza de manera exclusiva a través de la plataforma Ticketmaster.

El partido marcará el debut de Universitario en la temporada 2026 y el primer paso del equipo crema en su objetivo de pelear el título desde el inicio del campeonato.