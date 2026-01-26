Universitario ya puso a la venta las entradas para el partido con el que arrancará oficialmente su camino en el Torneo Apertura de la Liga 1 este domingo 1 de febrero.
La ‘U’ recibirá a ADT de Tarma desde las 6:00 p.m. en el Estadio Monumental. De cara a este compromiso, el club crema anunció la venta de entradas para su hinchada.
Según la publicación en redes del club, los precios para el encuentro van desde los S/ 25 en las tribunas Norte y Sur Familiar. La tribuna Oriente tiene un costo de S/ 65, mientras que Occidente Lateral se ofrece a S/ 75 y Occidente Central a S/ 90.
Además, se habilitaron zonas especiales como Palco Monumental (S/ 160), Experiencia Crema (S/ 425) y Butacas Negras (S/ 325). La venta de entradas se realiza de manera exclusiva a través de la plataforma Ticketmaster.
El partido marcará el debut de Universitario en la temporada 2026 y el primer paso del equipo crema en su objetivo de pelear el título desde el inicio del campeonato.
TE PUEDE INTERESAR
- Metropolitano: 35 heridos tras choque de bus contra base de puente en avenida México
- Aprobación de José Jerí cae diez puntos tras crisis por reuniones con empresario chino, revela encuesta de Datum
- A punta de pistola, tres horas secuestrada y abandonada en un puente: el estremecedor relato de una víctima de falsos colectiveros
- Guerrero, el héroe que venció al genio campeón del mundo para sanar a Alianza en su semana más difícil: crónica de la alegría en Matute
Contenido sugerido
Contenido GEC