Tan Monumental como la grandeza crema. Hace 23 años se inauguró el recinto de Universitario de Deportes, un estadio con capacidad para recibir a más de 80 mil asistentes en la Liga 1 Betsson, uno de los más grandes de Sudamérica. Fue un 2 de julio del 2000 cuando abrió sus puertas por primera vez y el 2-0 sobre Sporting Cristal solo fue el inicio de un idilio que perdura hasta hoy en la Liga 1 Betsson.

El doctor Jorge Alva Flores, mito viviente de la historia de la ‘U’, fue el hombre clave para concretar la idea de tener un estadio de similar majestuosidad al de Barcelona de Guayaquil, es por ello que El Comercio lo contactó para que nos revele cómo nació la idea de que la U tenga su estadio propio.

Jorge Alva es socio honorario de la ‘U’ y ha vivido mucha parte de la historia crema. Más de 50 años ligados al deporte le han permitido ganarse un lugar tanto en el cuadro crema como en la selección peruana. Ganó 14 títulos siendo parte de la institución de Ate.

El doctor compartía su trabajo entre el club y la Bicolor y fue en uno de esos viajes en los que a él le surgió la idea de que Universitario tenga un estadio a la altura de la actualidad del fútbol mundial, ya que el Lolo Fernández quedaba chico cada fin de semana para la pasión crema.

La motivación

“En un viaje que la selección peruana tuvo como preparación fuimos a Estados Unidos. El avión hizo escala en Guayaquil y al día siguiente continuábamos el viaje. Esa noche entrenamos en el Estadio Monumental de Barcelona, me paré en el centro del campo y me pregunté a mí mismo: ¿Por qué la ‘U’ no puede tener un estadio parecido?”, nos cuenta el galeno.

El Estadio Monumental del Barcelona fue inaugurado en 1987 y ampliado en 1993 para tener más de 50 mil espectadores. En la década del 90 fue testigo de finales de Copa Libertadores, de la Copa América y alternaba la localía de la selección de Ecuador en las Eliminatorias con los recintos de Quito.

Alva Flores quedó maravillado por su infraestructura y no dudó en hacer las consultas al respecto. “Averigüe quién el promotor de la obra y me dijeron que fue el ingeniero Walter Lavalleja. Me dieron la dirección de su hotel, fui a buscarlo y no lo encontré, pero le dejé una nota del interés de conversar con él. Mi intención era llevar los planos de la obra y que él fuera el encargado de la ejecución. Esos planos se lo llevé al señor Jorge Nicolini, presidente de la ‘U’ en aquel momento y con esos planos se inició el trato con la constructora GREMCO, según me parece en el año 1991″, afirmó

Jorge Alva revela sobre la creación del Estadio Monumental

“En el año 1996 se inició la construcción y el 2 de julio se inauguró, hace 23 años, con el partido ante Sporting Cristal y el cual se ganó. Yo me siento orgulloso de haber tenido la iniciativa para que la U tenga uno de los mejores estadios de Sudamérica y quizás uno de mayor capacidad e inclusive la Conmebol lo utilizó para jugar una final de la Copa Libertadores”, recuerda el doctor con orgullo. Es hincha del club desde niño y trabajó en la institución como doctor casi toda su vida. “Me siento orgulloso de contribuir que el club de mis amores tenga un estadio de primera en Sudamérica y es uno de los mejores del mundo”, agrega.

Curiosamente, al estadio que él soñó casi no lo dejan entrar en un partido del 2013. El doctor recuerda la divertida anécdota. “Fue en un partido en el que cambiaron al personal de la puerta. No me reconoció y me impidió el ingreso. Un grupo de hinchas hicieron un mitin y a la fuerza me hicieron ingresar. Al personal, lo cambiaron, pero yo hice una gestión para que vuelvan a trabajar”, nos cuenta.

La ubicación

El Monumental U está ubicado en el distrito de Ate, al final de la Av. Javier Prado. Su ubicación ha sido un hándicap que ha tenido que sobrellevar desde que abrió sus puertas. Sin embargo, el hincha crema llega en masa al recinto para alentar a su colores. El doctor nos explica por qué no se pudo construir en otro lugar. “Lo ideal hubiera sido construir el Estadio en el barrio donde está el Lolo Fernández, pero ya no hubo espacio para ser una obra grande”, nos comenta. Es que el proyecto incluía zonas para los hinchas, museos y otras localidad para el disfrute de los asistentes.

Así, se dejó el Lolo para pasar a ser local en el Estadio Monumental. El viejo estadio de Breña ahora está presentando una nueva cara, pensando en la formación de jugadores. “La administración actual está mejorando el Estadio Lolo Fernández con la finalidad que sirva para entrenamiento de menores, al igual que actividades para los socios. Creo que van a hacer un coliseo cerrado para básquet, fútbol 7 y voleibol. El estadio Monumental queda para el primer equipo y todas las actividades que lo requiera”, explicó a El Comercio el doctor Jorge Alva.

La actualidad

Los cremas pasan un bueno momento. Han logrado avanzar a los play off de la Copa Sudamericana y han generado ganancias que les permiten cierta estabilidad. El reto deportivo sigue para Universitario y el doctor Jorge Alva confía en los muchachos.

“El triunfo ante Gimnasia y Esgrima fue bien peleado y nos dio la oportunidad de ver un futuro crack de nuestro fútbol como es Piero Quispe e inclusive a sido nominado del ranking de la Conmebol. Lo lamentable fue la bronca que se armó después del partido, que fue incitado por los argentinos, ya que los que no saben perder actúan de esa forma. Ese hecho nos pueden traer problemas en el futuro”, concluye.

Universitario enfrentará a Corinthians en los play off de la Sudamericana, que se juegan el 11 de julio en Brasil y cierra el 18 del mismo mes en el Monumental. Además, los cremas deben recuperar el paso en el Torneo Clausura para luchar el título local a fin de año.

