A pocas horas del enfrentamiento entre Universitario y Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026, desde el conjunto chileno ya se empieza a palpitar el ambiente que se vivirá en el Estadio Monumental. En esa línea, el arquero Diego Sánchez no dudó en referirse al rival y a lo que significa jugar en Lima.

El experimentado guardameta reconoció las virtudes del equipo crema, al que describió como un conjunto sólido y con una fuerte conexión con su hinchada. En sus declaraciones, dejó en claro que Universitario no solo destaca por su juego, sino también por el respaldo masivo que recibe en casa.

Sin embargo, Sánchez también buscó bajar la tensión en torno al escenario. Aseguró que su equipo está preparado para afrontar contextos adversos y que la presión del público no será un factor decisivo. Según explicó, el plantel tiene experiencia en este tipo de partidos y confía en mantener la calma para competir de igual a igual.

“Duro rival, estamos muy bien preparados para este partido. Sabemos que es un equipo fuerte con mucha hinchada, está más que estudiado eso. Nos motivamos con cualquier equipo”



Diego Sánchez, jugador de Coquimbo Unido 🇨🇱



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Incluso, desde el entorno del club chileno remarcan que el arquero suele asumir el protagonismo en escenarios complejos, absorbiendo la presión para transmitir tranquilidad a sus compañeros.

De esta manera, en la previa del duelo, el respeto es mutuo. Mientras en Universitario se apuesta por hacerse fuerte en casa, en Coquimbo Unido confían en su experiencia para no dejarse intimidar y dar el golpe en condición de visitante.