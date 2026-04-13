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Martín Pérez Guedes será baja en Universitario (Foto: @perezguedesm)
Martín Pérez Guedes será baja en Universitario (Foto: @perezguedesm)
Por Redacción EC

A pocas horas del enfrentamiento entre Universitario y Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026, desde el conjunto chileno ya se empieza a palpitar el ambiente que se vivirá en el Estadio Monumental. En esa línea, el arquero Diego Sánchez no dudó en referirse al rival y a lo que significa jugar en Lima.

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