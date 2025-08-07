El club crema está de aniversario y pone a la venta esta inédita indumentaria.
Redacción EC
Redacción EC

celebra este jueves 7 de agosto su aniversario 101 de fundación y presentó una camiseta en conmemoración a esta especial fecha.

A través de sus canales oficiales comunicó a sus hinchas que ya se encuentra disponible esta indumentaria inédita en la página oficial de Marathon.

Con precios que rondan los 200 nuevos soles, los interesados podrán conseguir una de estas camisetas en el siguiente .

La ‘U’ se encuentra de aniversario y prepara su partido de este sábado 9 de agosto ante Sport Boys, para luego enfocarse en esta exigente llave ante uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores.

El choque de vuelta se jugará el jueves 21 de agosto también a las 7:30 p.m., pero en el Allianz Parque de Sao Paulo.

