Universitario de Deportes celebra este jueves 7 de agosto su aniversario 101 de fundación y presentó una camiseta en conmemoración a esta especial fecha.

A través de sus canales oficiales comunicó a sus hinchas que ya se encuentra disponible esta indumentaria inédita en la página oficial de Marathon.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Con precios que rondan los 200 nuevos soles, los interesados podrán conseguir una de estas camisetas en el siguiente LINK.

La ‘U’ se encuentra de aniversario y prepara su partido de este sábado 9 de agosto ante Sport Boys, para luego enfocarse en esta exigente llave ante uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores.

El choque de vuelta se jugará el jueves 21 de agosto también a las 7:30 p.m., pero en el Allianz Parque de Sao Paulo.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.