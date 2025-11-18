Universitario presenta ‘El Césped de los Tricampeones’, una pieza de colección para los hinchas cremas.

Universitario de Deportes presenta ‘El Césped de los Tricampeones’, un producto oficial y exclusivo de este 2025 que permite a los hinchas llevar consigo un recuerdo único y auténtico del terreno oficial de juego del Estadio Monumental, escenario donde se forjó el histórico tricampeonato del club (2023, 2024 y 2025).
Este césped original ha sido retirado, seleccionado y preservado mediante un tratamiento especial que mantiene su textura y apariencia natural, convirtiéndose en un símbolo eterno de la garra, la gloria y los triunfos del más grande del Perú.
Cada pieza representa un momento, un grito de gol y una celebración vivida en la casa de la U. Este producto es de edición limitada y es uno de los diversos articulos que han sido lanzados a través de Tienda Crema por motivo de la nueva estrella 29.
Asimismo, el césped del Estadio Monumental ha sido testigo de míticos conciertos musicales como el de Paul McCartney y el de la legendaria banda The Rolling Stones.
De igual manera, en 2019 recibió la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo, que terminó con triunfo del ‘Mengao’ y la consagración de Gabigol, autor de un doblete.
