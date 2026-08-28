El fútbol siempre se juega mejor cuando la pelota está en la cancha. Pero Universitario vive estos días con dos partidos simultáneos. Uno lo mantiene en la pelea por el Clausura. El otro, mucho más silencioso y lleno de expedientes, se juega entre oficinas, balances y tribunales. Y en medio del nuevo capítulo de su enfrentamiento con Gremco, la administración crema eligió ayer jueves responder con números.

Al mediodía del 27 de agosto, antes de cerrar el mes de su aniversario 102, Franco Velazco encabezó la presentación del balance de su primer año de gestión. A su lado estuvieron Nancy Corzo, gerente de Finanzas; Antonio García Pye, gerente Deportivo; Werner Schuller, gerente de Divisiones Menores; Adrián Gilabert, gerente Legal; Daniel Amador, gerente de Marketing y Comercial; y Giancarlo Mandriotti, gerente Corporativo.

La exposición tenía un lema: “Gestionar para ganar”. Y Velazco fue directo al punto.

“Los ingresos del club en el último año fueron de 140 millones de soles, superando los 127 millones del año anterior. Mientras algunos impresentables salen a decir que hay que vender Campo Mar, nosotros demostramos que Universitario es perfectamente viable”, dijo.

La frase tenía destinatario. José Gamarra, representante legal de Gremco, había planteado públicamente la posibilidad de vender Campo Mar si la empresa volvía a tener capacidad de decisión sobre el futuro del club. Velazco respondió con una idea clara: el crecimiento económico de Universitario permite sostener que su patrimonio no necesita ponerse en venta.

𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀 💪



𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗰𝗹𝘂𝗯 💛#ConLaUsiempre pic.twitter.com/wt6ie6evPo — Universitario (@Universitario) August 27, 2026

Los S/140 millones: así se mueve la economía de la ‘U’

El balance presentado por la administración señala que Universitario superó los S/140 millones de ingresos entre julio de 2025 y agosto de 2026, una cifra superior a los S/127 millones registrados en el periodo anterior.

El dato permite entender cómo ha cambiado la estructura económica del club. La taquilla representa el 27% de los ingresos; los sponsors, el 24%; los derechos de televisión, el 19%; los premios deportivos, el 13%; y las escuelas, el 5%. A estas fuentes se suman unidades como los socios, la Noche Crema, las divisiones menores, el fútbol femenino y el vóley.

La ‘U’, en otras palabras, ya no depende únicamente de abrir las puertas del Monumental un día de partido.

Uno de los cambios destacados fue la llegada de Teleticket como nueva ticketera. Según la administración, el acuerdo generó un ahorro de S/500 mil para el club en comisiones. Además, la empresa destinará S/1 millón al patrocinio del fútbol femenino.

También aparecen nuevas fuentes de ingreso. La Arena Monumental generó más de S/500 mil sin inversión del club, mientras que UTV, su canal de YouTube, se acerca al millón de soles en ingresos y suma 312 mil suscriptores, la comunidad más grande de un club peruano en esa plataforma.

A ello se agrega la nueva plataforma para el Socio Adherente, que ya reúne a más de 50 mil personas. El hincha ya no solo compra una entrada: consume contenido, accede a beneficios y forma parte de una estructura comercial que la administración busca seguir expandiendo.

El récord de S/24 millones en tributos

Pero hubo una cifra que Velazco quiso remarcar especialmente: S/24 millones pagados en obligaciones tributarias durante su primer año de gestión.

“El club presenta un crecimiento viable y rentable, destacando un récord histórico en pago de obligaciones tributarias”, sostuvo.

El monto representa uno de los principales argumentos de la administración para defender la viabilidad económica de Universitario. En un club sometido durante años a un proceso concursal y marcado por deudas históricas, demostrar capacidad para generar ingresos y cumplir obligaciones corrientes resulta tan importante como ganar un partido.

Y allí se cruza nuevamente Gremco.

Gremco sí está en el plan, pero deberá esperar

Uno de los momentos centrales de la conferencia fue la explicación sobre la presencia de Gremco en el Plan de Viabilidad.

“Se dice que Gremco no está en el plan de viabilidad. Eso es falso. Si no lo tuviésemos en el plan, estaríamos incumpliendo la ley. El artículo 4 de la Ley 32113 dice que tenemos que consignar a todos los acreedores, entre ellos los comerciales, y hemos sido correctos de consignarlos en el plan”, afirmó Velazco.

Adrián Gilabert considera ilegal la medida cautelar presentada admitida a favor de la empresa Gremco. Además, el propio Velazco denuncia la acción. (Foto: Universitario)

La explicación busca despejar una de las principales dudas surgidas en los últimos días. Gremco sí aparece dentro del plan, pero sus acreencias están consideradas entre los créditos comerciales y, además, dentro del capítulo de créditos en controversia debido a la situación legal y judicial que aún debe definirse.

Eso significa que su orden de pago no es el mismo que el de los acreedores laborales.

Según explicó Velazco, la prioridad actual está puesta en los trabajadores, especialmente en los mayores de 60 años. El balance señala que en 17 meses se pagaron S/6,4 millones en acreencias: S/3,6 millones mediante la condonación de Embajadur y S/2,85 millones en pagos. Además, 137 de los 315 acreedores laborales ya fueron cancelados.

“Va a cobrar, pero no tiene la prioridad como un acreedor laboral. Va a empezar a cobrar a partir del año 11 de la aprobación del plan de viabilidad. Es decir, desde el 2035 en adelante”, aseguró.

La empresa, entonces, está consignada. Pero deberá esperar. El plazo previsto para sus acreencias se extiende entre los años 11 y 35 del plan, y cualquier pago estará sujeto también a que primero quede resuelta la controversia judicial.

Campo Mar no se vende: los dos clubes sociales

La respuesta a Gremco también tuvo un componente patrimonial. Campo Mar volvió a estar en el centro de la discusión, pero la administración no lo presentó como un activo del que se deba desprender, sino como una pieza del futuro.

El plan contempla el desarrollo del Club Social Universitario en dos sedes: el Monumental y Campo Mar.

Para el proyecto en Ate, la administración informó que el expediente ya fue ingresado a la Municipalidad y espera la aprobación del anteproyecto para oficializarlo hacia finales de este año.

En Campo Mar, el siguiente paso será presentar el expediente ante la Municipalidad de Lurín. La proyección es que la nueva sede pueda inaugurarse en 2028.

Campo Mar es una de las mejores sedes de entrenamiento en el Perú. (Foto: Universitario).

La idea es ampliar los espacios para socios y generar nuevas oportunidades de desarrollo alrededor de dos de los principales patrimonios de Universitario. En esa lógica, vender Campo Mar no es una solución. Es, para la actual administración, renunciar a una parte de lo que se pretende construir.

Sembrar hoy para ganar mañana

El otro gran proyecto está en las divisiones menores. Más de 300 futbolistas están actualmente en formación dentro de la estructura crema. El club cuenta con una red de scouting en 17 departamentos y evalúa alrededor de 20 mil menores al año, desde la categoría Sub 8 hasta la Sub 17.

Además, existen más de mil niños distribuidos entre las escuelas y franquicias. El CAR alberga a 30 jóvenes y otros 120 menores se encuentran en proceso de evaluación.

La infraestructura también creció. Se construyeron tres nuevas canchas de pasto sintético: dos en la explanada del Estadio Monumental —espacios que antes estuvieron concesionados— y una en la Villa Deportiva Universitario.

Hiroshi Mejía se destacó en los torneos de menores con camiseta de Universitario.

La apuesta es evidente: producir jugadores antes de salir desesperadamente a buscarlos. Formar talento, fortalecer la cantera y, en el futuro, convertir también esa inversión deportiva en una fuente de ingresos.

Ganar dentro y fuera de la cancha

La presentación terminó con cifras, gráficos y proyecciones. Pero Universitario sabe que ningún balance garantiza una victoria.

Puede mostrar más de S/140 millones de ingresos. Puede destacar los S/24 millones pagados en tributos, los avances en el Plan de Viabilidad, los proyectos para el Monumental y Campo Mar y una estructura de menores que sigue creciendo.

Pero el otro partido continúa. Gremco y la ‘U’ mantienen una disputa que sigue abierta en los tribunales y que condiciona parte de la conversación sobre el futuro institucional.

Franco Velazco eligió responder esta vez con una frase y un balance. La frase fue que Universitario es “perfectamente viable”. Los números intentan sostener esa afirmación.

Mientras tanto, en el campo, la ‘U’ seguirá buscando ganar el Clausura. Fuera de él, tendrá que seguir defendiendo su patrimonio, pagando sus obligaciones y demostrando que un club también se construye lejos del ruido de una tribuna.

Son dos partidos distintos. Universitario quiere ganar los dos.

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