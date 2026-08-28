Por Jasson Curi Chang

El fútbol siempre se juega mejor cuando la pelota está en la cancha. Pero Universitario vive estos días con dos partidos simultáneos. Uno lo mantiene en la pelea por el Clausura. El otro, mucho más silencioso y lleno de expedientes, se juega entre oficinas, balances y tribunales. Y en medio del nuevo capítulo de su enfrentamiento con Gremco, la administración crema eligió ayer jueves responder con números.

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