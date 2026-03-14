La Comisión Disciplinaria de la FPF decidió sancionar con cuatro fechas al técnico Javier Rabanal y con dos a Jairo Concha, tras la denuncia presentada de Alianza Lima por los hechos ocurridos en el Universitario vs Sporting Cristal. Esto generó reacción en el club crema, que ya alista una respuesta por lo ocurrido.

Según Mario Kohatsu, delegado de Universitario, el área legal de la institución presentará una serie de acciones ante las autoridades contra Alianza Lima, buscando que se aplique una sanción como sucedió con Jairo Concha.

“El tema es sencillo, hasta hoy no se podía hacer un reclamo porque no existía un criterio que así lo decía. Con lo que ha pasado, nuestra área legal presentará todas las acciones que tenemos pendientes en esta semana que viene y esperamos sanciones con lo sucedido con Jairo Concha”, escribió en su cuenta de ‘X’.

El tema es sencillo. Hasta hoy no se podía porque existía un criterio que así lo decía.



Hoy cambio y nuestra área legal presentará todas las acciones que tenemos pendientes en esta semana que viene y esperamos sanciones al igual que lo sucedido con Jairo.



Aquí no estamos para… — Martin Kohatsu (@martinkohatsu) March 13, 2026

Según se pudo conocer, uno de los reclamos de Universitario buscaría sanción contra Paolo Guerrero, que protagonizó una discusión con los hinchas en el partido ante Sporting Cristal del año pasado.

“Aquí no estamos para pelear entre nosotros ni contra dos equipos que pelean el campeonato en la cancha. Aquí vamos a luchar contra aquellos que creen que los campeonatos se ganan en los estudios de abogados”, continuó.

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