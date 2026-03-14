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Universitario presentará denuncias contra Alianza Lima tras sanción a Jairo Concha. (Foto: Liga 1)
Universitario presentará denuncias contra Alianza Lima tras sanción a Jairo Concha. (Foto: Liga 1)
Por Redacción EC

La Comisión Disciplinaria de la FPF decidió sancionar con cuatro fechas al técnico Javier Rabanal y con dos a Jairo Concha, tras la denuncia presentada de Alianza Lima por los hechos ocurridos en el Universitario vs Sporting Cristal. Esto generó reacción en el club crema, que ya alista una respuesta por lo ocurrido.

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