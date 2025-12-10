Universitario de Deportes no pierde el tiempo y ya se prepara para la temporada 2026, en donde no solo tendrán como objetivo conseguir el tetracampeonato de la Liga 1, también realizar un buen papel en la Copa Libertadores.
MIRAR | “Muchos tenemos hambre de jugar nuestra primera Copa Libertadores con Cusco FC”: Callejo, Tévez y Colman, el tridente dorado que sueña en grande
Aprovechando la campaña navideña, el conjunto ‘crema’ lanzó a la venta, junto a Marathon, la camiseta oficial para la temporada 2026.
La preventa inició el viernes 5 de diciembre, y ya está disponible en la página web de Marathon.
Con un diseño elegante, e inspirado en la historia reciente del club, los hinchas ‘cremas’ esperan conseguir nuevamente la gloria en la Liga 1 con esta nueva indumentaria.
