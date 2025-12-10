Universitario de Deportes no pierde el tiempo y ya se prepara para la temporada 2026, en donde no solo tendrán como objetivo conseguir el tetracampeonato de la Liga 1, también realizar un buen papel en la Copa Libertadores.

Aprovechando la campaña navideña, el conjunto ‘crema’ lanzó a la venta, junto a Marathon, la camiseta oficial para la temporada 2026.

La preventa inició el viernes 5 de diciembre, y ya está disponible en la página web de Marathon.

Con un diseño elegante, e inspirado en la historia reciente del club, los hinchas ‘cremas’ esperan conseguir nuevamente la gloria en la Liga 1 con esta nueva indumentaria.