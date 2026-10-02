Por Redacción EC

Universitario y Marathon presentaron una nueva camiseta conmemorativa por el Señor de los Milagros, una indumentaria especial que busca representar la unión entre el club crema, sus hinchas y una tradición que cobra especial importancia durante octubre.

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