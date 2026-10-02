Universitario y Marathon presentaron una nueva camiseta conmemorativa por el Señor de los Milagros, una indumentaria especial que busca representar la unión entre el club crema, sus hinchas y una tradición que cobra especial importancia durante octubre.

Bajo el concepto “La fe nos une a todos”, la camiseta fue presentada este viernes 2 de octubre y representa, por segundo año consecutivo, el vínculo entre la institución merengue y los millones de aficionados que encuentran en esta celebración religiosa un punto de encuentro entre distintas generaciones.

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Presentamos la camiseta en homenaje al Señor de los Milagros, un símbolo de fe y de unión 🟣🟡.



En octubre, más unidos que nunca 🫂



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¿Cómo es la nueva camiseta de Universitario por el Señor de los Milagros?

El diseño mantiene el tradicional color crema de Universitario y añade detalles en morado y dorado, colores asociados a las celebraciones del mes de octubre. La indumentaria también incorpora una trama sutil inspirada en elementos gráficos tradicionales, integrada a la identidad visual del club.

Uno de los principales detalles se encuentra en las mangas. Allí aparece una secuencia de números que rinde homenaje a las distintas cuadrillas, como referencia a la organización, comunidad y tradición vinculadas al Señor de los Milagros.

El escudo de Universitario también presenta un tratamiento especial en morado y dorado, mientras que la camiseta destinada a los arqueros tiene el morado como color predominante y conserva los mismos elementos gráficos de la colección.

Precio de la camiseta de Universitario y Marathon

La nueva camiseta conmemorativa está disponible desde el 1 de octubre a través de la página web de Marathon y en sus tiendas a nivel nacional.

Estos son los precios de las diferentes versiones:

S/ 249: camiseta manga larga hombre, versión jugador.

camiseta manga larga hombre, versión jugador. S/ 229: camiseta hombre, versión estadio.

camiseta hombre, versión estadio. S/ 249: camiseta arquero, versión estadio.

camiseta arquero, versión estadio. S/ 229: camiseta mujer.

camiseta mujer. S/ 179: camiseta niño.

camiseta niño. S/ 179: camiseta pre match.

La colección está fabricada con tecnología HIDROTEC, desarrollada para ofrecer frescura y comodidad durante el uso de la indumentaria.