¡Se espera recinto lleno! Universitario de Deportes publicó el cronograma de venta de entradas para la semifinal de vuelta de la Liga 1 ante Sport Huancayo, que se llevará a cabo el próximo viernes 4 de diciembre en el Estadio Monumental.

La ‘U’ tendrá su revancha ante el ‘Rojo Matador’ en duelos de ida y vuelta para acceder a la gran final donde Alianza Lima espera al ganador de la llave.

El duelo de ida entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo se jugará este domingo 29 de noviembre en el IPD de Huancayo. Los ‘cremas’ cerrarán la serie de local, y se espera un marco completamente abarrotado.

Las ventas de entradas para el duelo de vuelta en el Estadio Monumental iniciarán este martes 24 de noviembre, con la preferencia de los socios crema y adherentes y en los próximos días se habilitará para la hinchada general.

Cronograma de venta de entradas

Martes 24 de noviembre

12:00 PM | Socios cremas y adherentes (del 1 al 30 mil)

Miércoles 25 de noviembre

12:00 PM | Socios cremas y adherentes (del 30 mil en adelante)

Jueves 26 de noviembre

12:00 PM | Abonados cremas del Torneo Clausura

Viernes 27 de noviembre

12:00 PM | Hinchada crema en general