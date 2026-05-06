José Luis Carranza, ídolo de Universitario, alentó a los jugadores previo al partido contra Coquimbo Unido en Chile, que podría definir el futuro del equipo en la Copa Libertadores 2026. El ‘Puma’ acompañó al plantel y confía en un buen resultado para los suyos.

“Lo más importante es que el equipo está con ganas, con el deseo de revertir el resultado que tuvimos la primera fecha con Coquimbo y ahora es la oportunidad para que sigan demostrando los chicos”, expresó previo al viaje de la U.

El exfutbolista crema afirmó que los muchachos están listos para esta clase de partidos. “La ilusión siempre está. Esta es la ‘U’ y siempre los resultados son los que mandan. El partido contra Coquimbo va a ser de ida y vuelta, pero estamos preparados, los chicos están preparados, saben lo que tienen que hacer”, comentó.

Carranza resaltó la importancia de este partido, pues la U suma cuatro puntos al igual que su rival de turno. “Este duelo es importante porque te da una chance más y seguir en esta expectativa que es la Copa Libertadores”, apuntó.

Por último, se refirió al presente de Jorge Araujo como entrenador. “Es un gran técnico. Hay que darle la oportunidad y los resultados son los que mandan. Estoy seguro que está haciendo un buen trabajo y los chicos están entendiendo”, indicó.

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