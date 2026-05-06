Resumen

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‘Puma’ Carranza alentó a los jugadores de Universitario vs Coquimbo Unido: “Saben lo que tienen que hacer”. (Foto: Universitario)
‘Puma’ Carranza alentó a los jugadores de Universitario vs Coquimbo Unido: “Saben lo que tienen que hacer”. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

José Luis Carranza, ídolo de Universitario, alentó a los jugadores previo al partido contra Coquimbo Unido en Chile, que podría definir el futuro del equipo en la Copa Libertadores 2026. El ‘Puma’ acompañó al plantel y confía en un buen resultado para los suyos.

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