La ‘U’ sostendrá tres encuentros vitales para sus aspiraciones tanto en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto como en Copa Libertadores.
La ‘U’ sostendrá tres encuentros vitales para sus aspiraciones tanto en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto como en Copa Libertadores.
Redacción EC
Redacción EC

, pese a la goleada 4-0 ante Palmeiras del último jueves en el Monumental por Copa Libertadores, no tiene tiempo para lamentos, pues sostendrá importantes encuentros en los próximos días.

LEE TAMBIÉN: Jorge Fossati explicó cambio de Rodrigo Ureña: “Tuvo un apretón en el gemelo que fue creciendo durante el primer tiempo”

La ‘U’ tiene todo cuesta arriba para darle vuelta a la serie de octavos de final ante los brasileños, pero antes deberá medirse de visita ante Sport Huancayo.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

Este partido, por la sexta jornada del Torneo Clausura, está programado para el próximo domingo 17 de agosto al mediodía.

MIRA: Paolo Guerrero sobre su lesión: “Todavía no se ha hecho la resonancia, pero seguramente ahora es desgarro” | VIDEO

Luego, el 21 del mismo mes, enfrentará en Sao Paulo a Palmeiras por la revancha de su serie copera, en busca de una gesta histórica para avanzar.

Tan solo tres días después, nuevamente por el campeonato local, Universitario recibirá en el Estadio Monumental a Alianza Lima, en duelo clave de la parte alta de la tabla de posiciones.

Recién tras jugarse el clásico del fútbol peruano, la Liga 1 Te Apuesto entrará en un receso por la última fecha doble de Eliminatorias de Conmebol que se disputará a inicios de setiembre.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC