Universitario, pese a la goleada 4-0 ante Palmeiras del último jueves en el Monumental por Copa Libertadores, no tiene tiempo para lamentos, pues sostendrá importantes encuentros en los próximos días.
La ‘U’ tiene todo cuesta arriba para darle vuelta a la serie de octavos de final ante los brasileños, pero antes deberá medirse de visita ante Sport Huancayo.
Este partido, por la sexta jornada del Torneo Clausura, está programado para el próximo domingo 17 de agosto al mediodía.
Luego, el 21 del mismo mes, enfrentará en Sao Paulo a Palmeiras por la revancha de su serie copera, en busca de una gesta histórica para avanzar.
Tan solo tres días después, nuevamente por el campeonato local, Universitario recibirá en el Estadio Monumental a Alianza Lima, en duelo clave de la parte alta de la tabla de posiciones.
Recién tras jugarse el clásico del fútbol peruano, la Liga 1 Te Apuesto entrará en un receso por la última fecha doble de Eliminatorias de Conmebol que se disputará a inicios de setiembre.
