Dirigió al mejor Valencia de la historia y al Inter de Milán de Ronaldo y Vieri, fue al Mundial con Egipto y a Salah, y ahora tomará las riendas de Universitario de Deportes. Héctor Cúper, 70 años y un nuevo reto para quien fue elegido el mejor técnico de Europa (2000) y África (2017)

Si hay que definir en dos palabras a Héctor Cúper, el nuevo técnico de Universitario de Deportes, esas son pragmatismo y disciplina. El argentino prioriza el resultado por encima de la estética. Sus equipos suelen adaptarse al rival y al contexto del partido, sin obsesionarse con tener siempre la pelota o jugar de manera vistosa. Si el partido exige defender, sus equipos defienden. Si hay que esperar y golpear de contraataque, lo hacen sin complejos.

Para Cúper, lo más importante es competir y ser eficaz.

Sobre la disciplina, Cúper apunta al orden táctico y al rigor colectivo, dos pilares que encajan en la UTR y campeón de la Liga 1. Sus equipos normalmente mantienen posiciones muy marcadas, recorren mucho el campo y respetan un plan de juego muy estricto. Cada futbolista tiene funciones específicas y el esfuerzo sin balón suele ser tan importante como el talento ofensivo.

Por eso, muchos de sus mejores oncenas, como aquel Valencia finalista de la Champions League a inicio de los 2000, destacaban por ser compactos, intensos y difíciles de superar. Para los que se preguntan, las ideas de Cúper se pueden amoldar al sistema táctico 3-5-2, que tantos buenos resultados le trajo a la U en los últimos años.

Sin embargo, es conocido que muchos de sus equipos juegan con el sistema 4-4-2, por lo que mantener o cambiar será la primera gran decisión cuando tome el mando del banco crema.