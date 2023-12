Universitario de Deportes busca entrenador. Tras anunciar oficialmente la desvinculación de Jorge Fossati, quien en los próximos días sería anunciado como nuevo director técnico de la selección peruana - en lugar de Juan Reynoso -, en tienda crema no se duermen en sus laureles y ya se encuentran revisando diferentes currículums para elegir a la mejor opción de cara a la temporada 2024, año del centenario del club, en el que jugará la Liga 1 Betsson y la Copa Libertadores.

En las últimas horas se conoció que el nombre que mayor consenso genera al interior del club es el de Martín Lasarte, uruguayo igual que Fossati, quien actualmente tiene 62 años y ha dirigido a diferentes equipos de su país y el extranjero, así como a la selección chilena en el proceso rumbo al Mundial Qatar 2022.

¿Quién es Martín Lasarte y a qué equipos dirigió?

Martín Bernardo Lasarte nació en Montevideo, Uruguay, el 20 de marzo de 1961. Actualmente tiene 62 años y su carrera como director técnico la inició en 1996 en Rampla Juniors. También fue jugador durante 16 años, iniciando su carrera en 1980 en Rentistas y finalizándola, precisamente, en Rampla, el primer equipo al que dirigió técnicamente.

En Uruguay es conocido por haber dirigido, además de Rampla, a clubes como Rentistas, Bella Vista, River Plate, Nacional y Danubio. Entre los títulos uruguayos que consiguió se encuentran el de Segunda División 2004 (River Plate), y los de Primera División con Nacional, el ‘Bolso’, en 2005, 2006, 2016 y 2017.

Martín Lasarte también ha entrenado a cuadros de otros países como el Al Wasl FC (de Emiratos Árabes Unidos en 2002), Millonarios (de Colombia en 2007), Real Sociedad (de España entre 2009 y 2011), Universidad Católica (de Chile entre 2012 y 2013) y Universidad de Chile (2014-2015).

Entre 2018 y 2019 dirigió al club egipcio Al-Ahly y entre 2021 y 2022 dirigió a la selección de fútbol de Chile.

Martín Lasarte en la mira de Universitario de Deportes | Foto: AFP / DOUGLAS MAGNO

Al mando de ‘La roja’, Lasarte dirigió un total de 22 partidos, entre amistosos, Copa América y las Eliminatorias Qatar 2022, y consiguió siete triunfos, seis empates y nueve derrotas. Su equipo marcó 21 goles y recibió 28, registrando una diferencia negativa de -7.

Fuera de su país fue campeón de la Segunda División de España con Real Sociedad (2012), y además conquistó la Primera División, la Supercopa de Chile y la Copa Chile con Universidad de Chile, entre los años 2014 y 2015. En Egipto también fue campeón absoluto en los años 2018 y 2019.

Lasarte fue distinguido como el mejor entrenador del campeonato uruguayo y de la liga chilena por el diario El País, en los años 1998 y 2014, respectivamente.

¿Qué dijo Martín Lasarte sobre el supuesto interés de Universitario?

En comunicación con Radio U 1924, el estratega oriental manifestó lo siguiente:

“He leído algunas noticias al respecto, pero hasta el momento no he tenido contacto directo con nadie. Es todo lo que puedo comentar”, indicó.