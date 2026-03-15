Por Jasson Curi Chang

Tras una semana de reuniones urgentes, pactos privados y acuerdos innegociables, Universitario saltó al Monumental con las energías renovadas. Y ahí volvió a ser el equipo que pisa el acelerador y le pone la daga en el cuello a su rivales, aunque le duró solo el primer cuarto de hora. Volvió Di Benedetto con sus cruces precisos. Volvió la dupla Polo-Pérez Guedes a romper líneas desde la derecha. Volvió Riveros con su demencia a 50 metros del arco (roja a los 55′). Volvió Licha Alzugaray a vestirse de héroe para sacar un zapatazo que ponga de pie a todo el Monumental. Y volvió el ‘Tunche’ a no dar por perdido un balón, forzar la falta e inventarse un penal que Valera convirtió en gol.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.