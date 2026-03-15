Tras una semana de reuniones urgentes, pactos privados y acuerdos innegociables, Universitario saltó al Monumental con las energías renovadas. Y ahí volvió a ser el equipo que pisa el acelerador y le pone la daga en el cuello a su rivales, aunque le duró solo el primer cuarto de hora. Volvió Di Benedetto con sus cruces precisos. Volvió la dupla Polo-Pérez Guedes a romper líneas desde la derecha. Volvió Riveros con su demencia a 50 metros del arco (roja a los 55′). Volvió Licha Alzugaray a vestirse de héroe para sacar un zapatazo que ponga de pie a todo el Monumental. Y volvió el ‘Tunche’ a no dar por perdido un balón, forzar la falta e inventarse un penal que Valera convirtió en gol.

En el fútbol, a veces basta una jugada para cambiar la temperatura de una noche. Universitario lo entendió así este fin de semana en el Monumental. Cuando el partido parecía condenado a una paciencia interminable, apareció una zurda para destrabarlo todo. La ‘U’ venció 2-0 a UTC por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 y volvió a respirar en una tabla donde cada punto empieza a pesar.

Pero antes del alivio hubo dudas, y también señales de un equipo que intenta reencontrarse. Universitario arrancó el partido con una dinámica distinta a la que había mostrado en sus presentaciones recientes: el sufrido triunfo 1-0 ante Cajamarca FC y la derrota 3-1 frente a Los Chankas. El equipo crema intentó ser más intenso desde el primer minuto, más vertical en las transiciones y con mayor presencia ofensiva.

Del otro lado estaba UTC, un rival con oficio suficiente para no dejarse arrastrar por el ritmo del local. El conjunto cajamarquino entendió rápido que el partido debía jugarse con calma, cerrando espacios y esperando el error.

En los primeros 15 minutos, Universitario tuvo la oportunidad de abrir el marcador. Y fue una ocasión clara. Lisandro Alzugaray quedó mano a mano con el arquero tras un buen pase de Miguel Silveira, quien debutaba como titular en el equipo. El argentino definió, pero no logró vencer la resistencia del portero visitante.

El Monumental —que esta vez no lució completamente lleno, aunque se calcula que hubo más de 40 mil asistentes— acompañó con expectativa ese inicio prometedor.

Sin embargo, el gol tardó en llegar. Y en ese escenario de insistencia apareció el nombre que empieza a repetirse cada semana en la ofensiva crema: Lisandro Alzugaray.

Licha escribe la historia

La historia entre el argentino y Universitario recién está escribiendo sus primeros capítulos, pero ya tiene momentos de emoción. “Licha”, como lo comienzan a llamar desde la tribuna, es hoy uno de los jugadores más insistentes del ataque merengue. Aunque parte como segundo delantero, su influencia va más allá del área: baja a asociarse, participa en la construcción de las jugadas y aparece donde el partido lo necesita.

No es casualidad. Alzugaray llegó a Universitario con un respaldo importante en su carrera reciente. En Liga de Quito fue despedido con honores, reconocido por su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Cuando el mercado de pases parecía cerrado para los cremas en enero, el director deportivo Álvaro Barco realizó una movida rápida para convencerlo de sumarse al proyecto.

La apuesta tenía un objetivo claro: sumar experiencia y calidad a un plantel que busca el tetracampeonato.Siete fechas después, la apuesta empieza a dar resultados.

Primero fue su gol de tiro libre ante Cajamarca FC, un disparo preciso que resolvió un partido cerrado. Y este fin de semana volvió a aparecer cuando Universitario más lo necesitaba.

El marcador seguía 0-0 y el partido empezaba a entrar en ese terreno incómodo donde la ansiedad puede convertirse en el peor rival. Entonces, al minuto 61, llegó la jugada que cambió todo.

Alzugaray recibió el balón tras pase de Carabalí, encontró el espacio y sacó un zurdazo potente que terminó en el fondo del arco de UTC. Gol. Y desahogo. El Monumental explotó en un grito que llevaba más de una hora esperando.

Como todo buen salvador, el argentino celebró con una escena que el hincha crema reconoce bien: el gesto del “Hombre Araña”. Una celebración que durante los años del tricampeonato hizo popular José Rivera, el “Tunche”, y que ahora parece encontrar un nuevo intérprete.

La ventaja liberó a Universitario, que comenzó a manejar el partido con mayor tranquilidad. Y en los descuentos apareció nuevamente el Tunche. Rivera peleó una pelota hasta el final dentro del área, fiel a ese estilo combativo que lo caracteriza. La jugada terminó en penal para la ‘U’. El encargado de cobrar fue Alex Valera, quien no falló. Con ese gol, el delantero llegó a cinco anotaciones en el Apertura 2026 y selló el 2-0 definitivo.

Universitario vs. UTC se enfrentan por el Torneo Apertura 2026. (Foto: GEC)

Fue el cierre perfecto para una noche que había comenzado con más tensión que claridad. Pero el partido también tuvo una escena curiosa fuera del campo.

En uno de los palcos del Monumental se encontraba el técnico Javier Rabanal. El entrenador español no pudo estar en el banco debido a la sanción de cuatro fechas que recibió, por lo que siguió el encuentro desde el Palco Presidencial y se comunicó con sus asistentes a través de radio.

Tampoco estuvo en el vestuario el volante Jairo Concha, quien cumplía una suspensión.

Reyna presente

Mientras tanto, en la zona interna del estadio se producía otro momento que llamó la atención de los jugadores: la presencia de Bryan Reyna.

El extremo peruano, nuevo fichaje de Universitario, bajó al vestuario para tener su primer contacto con sus compañeros. Fue una visita breve, pero simbólica. Su primer entrenamiento será este lunes en Campomar, y ya con su carné de cancha emitido, todo indica que podría debutar la próxima semana.

El extremo peruano, nuevo fichaje de Universitario, bajó al vestuario para tener su primer contacto con sus compañeros. |Foto: Fernando Sangama / GEC

La ‘U’ visitará a Comerciantes Unidos en Cutervo el sábado 21 de marzo a la 1:15 p.m., por la fecha 8 del Apertura. Para entonces, Universitario espera que el triunfo ante UTC sea algo más que tres puntos. Que sea el inicio de una racha.

Porque en el Monumental, la noche empezó con paciencia, pasó por la incertidumbre y terminó con una certeza: cuando el partido se complica, siempre aparece alguien dispuesto a treparse a la red y salvar la historia.

Lo único que pudo opacar la victoria fue que se activó el protocolo antiracismo por supuestos insultos al portero Campos antes del penal pateado por Valera. El árbitro Michael Espinoza hizo la advertencia de rigor.

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