Por Jean Pierre Maraví Coppa

El presente de Universitario no es sencillo de reproducir. Tras la crisis de resultados que decantó en la salida de Javier Rabanal de la dirección técnica, el cuadro crema parece haberse repuesto con Jorge Araujo como técnico interino. En este proceso un referente ha sido vital: Alex Valera. Y con él, una relación que hoy toma un valor importante con el Puma Carranza.

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