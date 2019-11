Han sido 24 horas de mucho movimiento en Universitario de Deportes. Si los rincones del Monumental fueron agitados el último fin de semana por los hinchas de Flamengo y River Plate, lo que ha sucedido entre ayer y hoy fue otro sismo al momento de enrumbar el futuro del cuadro crema. Ángel Comizzo no llegó a un acuerdo económico con los de Ate y muy rápido comenzó el trabajo para buscar un técnico que inicie la pretemporada después de Navidad.

► Universitario de Deportes: ¿Por qué no renovó Ángel Comizzo?

Fueron más de dos reuniones las que tuvo Comizzo con la administración de Raúl Leguía y con el gerente deportivo, Jean Ferrari. Era urgente preparar la pretemporada porque la quincena de enero comienza la fase previa de la Copa Libertadores y no hay tiempo para descansos prolongados. Lo primero en el plan era definir la renovación del entrenador argentino. Eso no pudo encaminarse por temas económicos. A pocos minutos de cerrarse este texto, la U hizo el último intento por mantener a Comizzo en el cargo, pero eso no pudo concretarse.

¿Quién viene a Universitario de Deportes? Han desfilado muchos nombres en las últimas horas. Uno de ellos es el de Franco Navarro, ex técnico de UTC.

Estamos en condiciones de informar que la administración de los Leguía tendrá una reunión en el corto plazo con Franco. Esta tarde ya podríamos confirmar si el ex delantero asumirá el cargo desde el 26 de diciembre.

Hay una excelente relación entre Jean Ferrari y Franco Navarro. Trabajaron juntos en León de Huánuco, Melgar de Arequipa. Incluso la primera experiencia de Ferrari como gerente deportivo, en la Universidad César Vallejo, fue con Navarro como técnico.

Lo único que complicaría ese acercamiento es el contacto que ha hecho UTC para que Franco regrese al cargo de entrenador para el próximo año. De momento, su única propuesta formal está en Cajamarca. Pero el interés de la 'U' está confirmado.

Hace dos meses entrevistamos a Jean Ferrari cuando asumió el cargo en la 'U' y esto fue lo que nos respondió sobre Navarro.

-"Tú has trabajado muchas veces con Franco Navarro. ¿Sientes que no está valorado como técnico en el Perú?"

“Lo que pasa es que nuestra cultura deportiva nos hace pensar que los mejores profesionales están afuera. Allí empieza esta distorsión donde no nos respetamos como peruanos. Eso falta incentivar, valorar más lo nuestro. Franco es un entrenador que ha demostrado en innumerables veces su capacidad. El tema de la valoración no solo es con él, también con Juan Reynoso, con 'Chemo’ del Solar, con el ‘Chino’ Rivera. Ya todos han demostrado y a veces no están en el radar para dirigir algunos equipos o la misma selección. Aunque en el tema de la selección, mi opinión es que Ricardo Gareca debe quedarse en el Perú hasta que se retire como técnico”.

Las próximas horas son claves para el futuro de la 'U’ y de Franco Navarro. Oferta concreta aún no hay, pero el interés de sentarse a conversar está en ambas partes.