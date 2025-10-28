Mientras el resto de equipos definen sus posiciones en la Liga 1, Universitario de Deportes ya mueve sus fichas para reforzarse de cara al próximo año, donde buscará el tetracampeonato y hacer una buena campaña en la Copa Libertadores. Por eso, desde Ate, los nombres de refuerzos van saliendo y uno de ellos es Diego Romero.

El arquero peruano está a préstamo en Banfield, donde no tiene mucha continuidad y su futuro estaría otra vez en el campeonato local. El Comercio pudo conocer que en la U se han comunicado con su entorno en busca de concretar su regreso al equipo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Diego Romero. (Foto: Banfield)

Ante una eventual salida de Sebastián Britos, Diego Romero es el arquero ideal para ocupar esa posición. El guardameta es del gusto del técnico Jorge Fossati, quien lo conoce desde su primera etapa en el club y lo tiene en consideración.

Si bien en un principio su intención era mantenerse en Argentina, desde el entorno de Romero están abiertos a regresar al fútbol peruano y defender la camiseta de Universitario. Por ahora, el contacto permanece hasta llegar a un acuerdo total.

Asimismo, de acuerdo a Liga 1 MAX, Álvaro Barco, gerente deportivo de la U, también aprueba el regreso de Romero. En ese sentido, solo es cuestión de tiempo para que el arquero vuelva a Ate.

🎙️ @Gustavo_p4: "LA U LE HA HECHO SABER A ROMERO QUE LO QUIERE DE VUELTA"



"ROMERO QUIERE VENIR A LA U"



Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/bJU323NIH6#HablemosDeMAX



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/BgwUJBKvY2 — L1MAX (@L1MAX_) October 28, 2025

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.