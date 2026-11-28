Valera pidió perdón en el estadio tras el 4-1 del domingo pasado. Corzo bajó del avión el lunes siguiente y volvió a pedir perdón. Desde el martes, el plantel de Universitario entrena y no habla. La concentración es total. En la semana: ni un comentario, ni media promesa. Solo un equipo que sabe que tiene que jugar estas llaves de ‘Semis’ ante Sport Huancayo como lo que son: finales, ganar o morir. Con algunas altas de los últimos días, Fabián Bustos tiene la obligación de volver a prender el fuego que parece perdido. Solo sus jugadores pueden revertir este ánimo.

Si de algo careció Universitario de Deportes este año, a diferencia de sus campañas del tricampeonato- fue de constancia. En cambio, la ‘U’ fue un equipo de rachas. Buenas y malas. Hace unos días arribó a Huancayo luego de dos empates (Sport Boys y Moquegua) que solo complicaron su camino hacia ganar el Clausura.

Esa poca constancia le costó cambiar tres veces de técnico. Arrancó Javier Rabanal, dio soporte Jorge Araujo, sostuvo Héctor Cúper y volvió a tiempo Fabián Bustos para confiar en sus tricampeones y conseguir una final directa.

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El otro lado de la moneda puede ser eso: la ‘U’ siempre corrigió cuando no vio una buena mano en el banco. Sobre sus refuerzos, tuvo más desaciertos que éxitos. Desde principio de año, los fichajes no estuvieron a gran altura. Sekou Gassama fue un completo desastre; Miguel Silveira nunca demostró la calidad prometida. Ambos se fueron a mitad de año.

Se quedaron Caín Fara, Lisandro Alzugaray y Héctor Fértoli. Los dos primeros se salvan a pesar de la intermitencia, pero Fértoli en todo el año no demostró nada. Para el Clausura, todos los puestos estuvieron puestos en Juan Manuel Requena y Gianluca Lapadula. Al volante argentino la camiseta le quedó gigante. Contra Huancayo volvió a jugar, pero solo porque Calcaterra estaba lesionado y Murrugarra suspendido.

A los demás refuerzos de mitad de año -Quispe, Guivin y Quiroz- se los comió el tamaño de la responsabilidad. Ninguno ha dado soluciones en el último tramo del campeonato.

La ‘U’ no es el favorito en las estadísticas. No ganó el Apertura y no levantó el Clausura. Su año tan intermitente, sin embargo, lo metió a unos Playoff contra Sport Huancayo -nuevamente- y contra el fantasma de la altura.

Este año, el equipo crema solo obtuvo 36% de efectividad en sus visitas a equipos de altura. En el 2026 obtuvo 3 triunfos, 3 empates y cinco derrotas en 11 partidos. Solo ganó a ADT en Tarma y UTC y Cajamarca FC en el Héroes de San Ramón; en tanto, empató con Cusco FC, Comerciantes Unidos y CD Moquegua.

Un arco con dudas

El dato es demoledor, pero explica mejor la crítica que recibe el arco de Universitario de Deportes en el presente. La sumatoria de goles en contra en Liga 1 durante las campañas 2024 (17) y 2025 (25) no alcanza a la cantidad de tantos encajados esta temporada entre el Apertura y el Clausura: 43 en total.

Diego Romero recibió 29 anotaciones, mientas que a Miguel Ángel Vargas le marcaron 14 veces (4 en el cierre ante Huancayo de visita).

Todos los reflectores a finales del 2025 apuntaron a salida de Rodrigo Ureña. Poco se habló otra salida clave en el plantel: Sebastián Britos. El arquero uruguayo estuvo en el arco durante el 2024 y 2025 y su desempeño quedó puede revisarse en las estadísticas que dejó.

Sin embargo, el regreso de Diego Romero desde Argentina opacó su salida. Además, la ‘U’ confió en Miguel Ángel Vargas como el arquero que compita por ser titular. En ese vaivén, ni Romero ni Vargas han dado las garantías que necesita el arco de un equipo que buscar salir campeón.

Este domingo, todo indica, volverá Diego Romero al arco. Una decisión en la que Fabián Bustos debe hilar fino de cara a las dos semifinales ante Sport Huancayo.

La defensa

La defensa no se escapa de la pésima estadística de los goles en contra. La ‘U’ de este año no refleja la garantía de años anteriores. El defensor de primera línea con más partidos en el año entre Liga 1 y Copa Libertadores es Caín Fara: 39 partidos en total.

El argentino tuvo un primer semestre en el que destacó por encima de los pésimos refuerzos que llegaron. Además, anotó en Copa y en Liga 1. Todo el espíritu ganador y la garra que demostró hasta mitad de año se fue diluyendo en los últimos partidos. Aún así, siguió como titular para Héctor Cúper y Fabián Bustos.

La ausencia de Aldo Corzo como titular es notoria. Sin embargo, ninguno de los cuatro técnicos que estuvieron este año lo pusieron en frente Fara o Santamaría, con quienes compite por el puesto.

Williams Riveros tampoco tuvo un mejor año que las campañas anteriores a pesar de haber jugado 31 de los 35 partidos en los que salió en lista. Las lesiones de Matías Di Bedenetto hicieron que se pierda gran parte del Clausura. Y Santamaría tampoco pudo afianzarse a pesar de que es el único que puede jugar en los tres puestos de la primera línea. Solo jugó 26 partidos.

La ‘U’ tenía un punto a su favor en las jugadas tácticas. En el balón parado sus defensores eran también atacantes. Este año, sin embargo, solo aportaron 8 goles: Fara con 4, Riveros con 3 y Santamaría con 1.

La volante

El puesto de volante ancla se quedó con un forado en el plantel cuando salió Rodrigo Ureña. Un puesto que ni Jesús Castillo y Jorge Murrugarra pudieron suplir, y que en este cierre de año recayó sobre Horacio Calcaterra.

Este domingo ante Huancayo, la posible vuelta de Calcaterra es una de las principales noticias en el equipo crema. El veterano se recuperó de su dolencia en el tobillo y estaría a disposición de Fabián Bustos, quien, por otro lado, sorprendería con una dupla de en la contención: Calca y Murrugarra, según Movistar Deportes.

De esta forma, el dibujo táctico de la ‘U’ contra Huancayo incluiría a Andy Polo y César Inga por los bandas, Calca y Murru en el medio y Flores como enlace entre la volante y el ataque.

De todos los mencionados, Orejas parecía recuperar protagonismo con el regreso de Fabián Bustos. De la misma forma ocurría con Andy Polo y César Inga, pero en los últimos partidos no tuvieron el desequilibrio que el puesto necesita.

Horacio Calcaterra regresó de una lesión en la rodilla que lo limitó a jugar apenas 65 minutos en tres partidos en el 2026 | Foto: Universitario

Es probable que si Inga no está al 100%, en su lugar juegue el panameño Jorge Gutiérrez. El que perdería el titularato sería Jairo Concha, quien demostró un discreto nivel ante Huancayo el domingo pasado.

El ataque

Los dos tanques que tiene la ‘U’ en la delantera permiten que el hincha se ilusione. Gianluca Lapadula es, hasta ahora, el refuerzo más acertado del año: 9 goles en 16 partidos. Su ausencia en la fecha final del Clausura se sintió. Ahora, todo indica que vuelve a ser titular en la ida de las semifinales de los Playoffs de la Liga 1.

Por su cuenta, Alex Valera ha tenido su mejor año con Universitario: 20 goles (18 en Liga 1, 2 en Libertadores). El atacante carga con gran parte de la responsabilidad en el ataque crema. En los últimos partidos no pudo aparecer. Ni ante Moquegua ni contra Huancayo.

Alex Valera sobre la semifinal entre la 'U' y Sport Huancayo: “En la altura pueden pasar mil cosas”. (Foto: Universitario)

Valera ya suma 100 goles en Liga 1 (9 con Deportivo Llacuabamba). Está metido entre los máximos artilleros en la historia del club. Y es tricampeón. Todo el peso que carga siempre tiene respuesta de su parte.

En cambio, es decepcionante la campaña de José Rivera: 1 gol oficial en todo el año. Y una polémica que debió terminar con su salida del club, pero que al final se resolvió de otra manera.

En tanto, para las definiciones, la ‘U’ también podría recuperar a Lisandro Alzugaray. El zurdo se perdió las últimas tres semanas de actividad, pero llegaría con lo justo para jugar la llave de ida y vuelta ante Huancayo. Siempre es un suplente que resuelve: 7 goles y 4 asistencias en el 2026.

Esta es la ‘U’. Un equipo con dudas, sí, pero también con hambre por conseguir el objetivo del tetracampeonato. Le tocará entrar en una racha final de aciertos para conseguir alcanzar su meta.

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