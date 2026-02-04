Por Marco Quilca León

Hay talentos que las instituciones reconocen antes de que aparezcan en los titulares. Universitario lo entendió así con Rafael Guzmán, defensor central de metro 90, categoría 2008 (16 años), uno de los mejores proyectos del club. Lo siguieron de cerca y vieron su crecimiento Jorge Fossati y Fabián Bustos para que finalmente Javier Rabanal le dé minutos en los amistosos de la última pretemporada. Tres técnicos distintos unidos por una misma convicción: el espigado defensor juvenil tenía -tiene- algo especial.

