Un manto de incertidumbre cubre a Universitario de Deportes. El club crema se encuentra sumido en una profunda crisis dirigencial y futbolística. Sumado a esto, ahora, también tienen un problema más: Pedro Troglio renunció y el plantel merengue se encuentra sin técnico. Ante esto, el portero Raúl Fernández brindó una entrevista a 'Fútbol Como Cancha' de 'RPP'.

El guardameta de Universitario de Deportes Raúl Fernández confesó que el entrenador argentino Pedro Troglio ya había comentado el tema de su posible partida.

Según Raúl Fernández, Pedro Troglio empezó a pensar en la renuncia tras la derrota ante Sport Rosario en el Monumental. En aquel cotejo, por la octava jornada del Torneo de Verano, los cremas cayeron 2-1 con goles de Adrianzén y Murialdo descontó Vásquez.

"Estamos sorprendidos por la decisión que tomó Pedro. También primó el tema familiar, ya que está muy lejos de la familia. Como siempre lo dijo, el fútbol para los entrenadores es un termómetro que se mide con los partidos y él estaba echándole cabeza a esta decisión después de la derrota con Sport Rosario en Lima. Nos lo dijo y lo teníamos en claro, sabíamos que en algún momento iba a venir esto", expresó Raúl Fernández a 'RPP'.

Pedro Troglio dejó a Universitario en la antepenúltima posición con trece puntos y salvado del descenso solo por diferencias de goles. En el sótano están Sport Boys y Unión Comercio. (Foto: USI)

El portero Raúl Fernández también comentó que la incertidumbre cubre a Universitario de Deportes. Hasta el momento el plantel crema no sabe quién sustituirá a Pedro Troglio.

"Hay mucha incertidumbre en nosotros, no sabemos quién nos va a dirigir ahora. Lo que sí supe es que hablaron con Pedro hasta el final pero él ya había tomado una decisión. De ahí, no sé quién puede asumir la dirección técnica del equipo. Sabía que iba a ser un año muy duro e iban a haber cosas difíciles. La administración no sabía de la decisión de Troglio, por lo que recién están pensando en buscar a un nuevo entrenador para que asuma las riendas del club", comentó a 'RPP' Raúl Fernández.

Universitario de Deportes ahora tendrá que afrontar el Torneo Apertura. El cuadro crema en la primera fecha se medirá ante Melgar de Arequipa en condición de local. Desde las dos de la tarde, los merengues buscarán un triunfo en el Monumental.