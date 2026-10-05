icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fabián Bustos inicia su segundo ciclo dirigiendo a Universitario de Deportes. (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)
Fabián Bustos inicia su segundo ciclo dirigiendo a Universitario de Deportes. (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)
Por Pedro Ortiz Bisso

El hincha es voluble por naturaleza. Cuando Fabián Bustos decidió dejar Universitario un año y medio atrás, muchos se sintieron traicionados. Los insultos recorrieron redes sociales, bares y tribunas. Su partida intempestiva -de la cual se arrepentiría poco después- fue tomada como una traición.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.