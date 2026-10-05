El hincha es voluble por naturaleza. Cuando Fabián Bustos decidió dejar Universitario un año y medio atrás, muchos se sintieron traicionados. Los insultos recorrieron redes sociales, bares y tribunas. Su partida intempestiva -de la cual se arrepentiría poco después- fue tomada como una traición.

Hoy el contexto es otro y la vuelta del argentino a Ate se asemeja a la de un hijo pródigo. Pero ese entusiasmo que por momentos pareciera desbordarse, esconde una gran dosis de desesperación. A pesar de que Universitario es segundo del Clausura, pelea el Acumulado y mantiene intactas sus opciones de ser tetracampeón, la sensación de estancamiento es notoria. El inesperado triunfo en el clásico maquilló las flaquezas de un castillo mal armado que se desmoronó ante Garcilaso. Por eso la partida de Cúper se tomó sin dramas, a Velazco lo miran de reojo y el regreso de Bustos le ha dado un poco más de músculo a la alicaída fe.

𝗢𝗧𝗥𝗔 𝗩𝗘𝗭 𝗘𝗡 𝗖𝗔𝗦𝗔, «𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘» 🫶👨‍🏫 #ConLaUsiempre https://t.co/NKOA5b1Jz5 — Universitario (@Universitario) October 1, 2026

La chamba que tiene el profe es brava. Recuperar a un plantel aburguesado, con algunos de sus integrantes en un nivel paupérrimo, al que no se le cae una idea, será toda una proeza. En este pequeño rincón estamos convencidos de que los técnicos no son magos, pero pueden reactivar ciertos comportamientos. La rebeldía, por ejemplo, esa que tanto se extrañó en el Cusco o la garra, una marca de fábrica oxidada por la modorra. Los siete partidos que le quedan al Tricampeón son, literalmente, siete finales y necesita pelearlos con el cuchillo entre los dientes. Si Bustos consigue reactivar el fuego sagrado de un equipo que parece haber perdido el hambre de gloria, su lugar en lo más alto del santoral crema será indiscutido.

Sin embargo, hay otra tarea tanto o más importante: la renovación. Trece de los 31 jugadores que integran el plantel tienen más de 30 años. Dos andan por los 37 (Corzo y Calca) y otros dos por los 36 (Alzugaray y Lapadula). De ellos, seis o siete son titulares habituales y varios son parte de la historia grande del club, esa que se construyó con Fossati y el propio Bustos llevó a la cumbre en el año del centenario.

Presentación y conferencia del regreso del director técnico Fabián Bustos en el club Universitario de deportes. Foto: Paloma del Solar / @photo.gec

El ‘lifting’ debió hacerse a principios de año, pero como el propio Álvaro Barco reconoció, fue una tarea postergada por la presión del tricampeonato -¿Cómo despedir a un campeón en momentos de máxima euforia?-. Esa será la misión de Bustos o, en todo caso, debería serla. Si quiere que la U siga estando arriba, tendrá que acercarse a algunas de esas estatuas vivientes que el hincha mira con veneración y decirles hasta aquí nomás, muchas gracias por todo, es momento de partir. Y tendrá que elegir buenos reemplazos -no más Gassamas ni Miguelinhos, por favor-, jugadores a la altura de la historia de Universitario de Deportes.

La U tiene una sola bala en la recámara. Del pulso de Bustos depende que no la vaya a perder.