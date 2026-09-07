Por Pedro Ortiz Bisso

En 1996, cuando se inició la construcción del Monumental, en la redacción de DT buscábamos el menor pretexto para hacer una visita a la obra. No era cuestión de hinchaje. Hasta el más furioso simpatizante aliancista quería ser testigo de la gestación del que, no dudábamos, sería el escenario deportivo más importante del país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.