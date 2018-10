Universitario: las reglas para alcanzar la salvación en el Torneo Descentralizado

El último triunfo ante Sport Huancayo ha dejado a los hinchas de Universitario de Deportes sin uñas en las manos. El gol gritado desde las vísceras por Germán Denis fue la catarsis de un equipo que sufre porque se mantiene en la zona del descenso con 38 puntos –a la caza de Sport Boys (39) para zafar de ella– y en la cancha no le sobra nada. El aliento de su hinchada y jugar con la sangre hirviendo se aplaude, pero no son razones fiables porque la baja ya no es una amenaza etérea como un fantasma, ya tomó forma y es tan real que se siente y se puede tocar.



La ‘U’ de Nicolás Córdova debe tener argumentos futbolísticos. Solo con la garra y el aliento de la hinchada no se sale del trance.



—Juntos, siempre—



El técnico chileno tiene que sincerarse consigo mismo. Su equipo sí depende de individualidades para ganar y de dos puntualmente: Alberto Quintero y Denis. Desde su llegada a Ate en el 2017, ‘Chiquitín’ ha disputado con la crema 44 partidos, dejando un saldo favorable en cuanto a resultados: 20 triunfos, 14 empates y solo 10 derrotas. Además, Quintero marcó la nada despreciable cifra de 16 goles.



La trascendencia de Denis va más allá de los dos goles que ha marcado. En un equipo que es un manojo de nervios, el ‘Tanque’ le brinda seguridad con su recepción y entrega segura del balón. No le quema ni en los momentos más calientes. Y por su gran trayectoria en Italia todas las miradas –de los rivales y del hincha– están puestas en él, por lo que jóvenes como Siucho o Núñez juegan con menos presión. La ‘U’ tiene cinco extranjeros y solo hay espacio para tres en el campo. Denis y Quintero deben jugar juntos siempre. Alrededor de ellos deben sumarse nuevos socios que tengan buen pie. Diego Manicero siempre es una buena opción.



—Prohibido bajar el ritmo—



Los primeros 45 minutos ante Huancayo deben marcar un precedente para lo que viene: ante la falta de capacidad creativa en ataque y organización para defender, la intensidad y agresividad en la marca no pueden ausentarse un minuto. Si le bajan un decibel, es sencillo quitarles el balón y hacer daño a los cremas. Se deberán maquillar las falencias técnicas y tácticas con vértigo, mucha presión sobre el rival.



Eso sí, habrá que trabajar en la parte física para que ese despliegue dure 90 minutos y no se acabe tan pronto. De lo contrario, se vuelve una presa fácil como en el segundo tiempo frente a Huancayo.



—¿Los referentes?—



La ‘U’ necesita de Juan Vargas y Raúl Fernández mucho más que arengas motivacionales antes de salir a la cancha. Vargas tiene que darle tranquilidad al equipo en lugar de ir a la guerra e irse expulsado. Si futbolísticamente su nivel ha entrado en un bajón pronunciado, su cuota de experiencia debe servir para ordenar al equipo.



Puede sonar muy radical pero en estas circunstancias Raúl tiene prohibido equivocarse de nuevo bajo los tres palos. Tiene más experiencia (222 partidos en Primera) que Patrick Zubczuk (13), quien viene de tener buenas actuaciones pero su inexperiencia lo convierte en una bomba de tiempo ante situaciones límites. Ya le pasó al ‘Rusito’ ante Alianza en Matute, en el que cometió un ‘blooper’. La ‘U’ no necesita que Fernández sea ‘Superman’, solo que sea un arquero confiable.



—Rearmarse atrás—



La ‘U’ es vulnerable con Schuler y Benincasa de centrales: sus errores con y sin el balón ya son escandalosos. Ante ello, la presencia de Alberto Rodríguez –que volvería la semana que viene– se hace indispensable. Junto a Brayan Velarde, que ya demostró tener un gran presente y no solo un buen futuro, los cremas deben mejorar en la zona defensiva. Y si Corzo no está, el mismo Velarde es mejor lateral derecho que Núñez o Páucar.



Al fantasma del descenso se le ahuyenta con argumentos futbolísticos. Para ello Córdova debe dar continuidad a una idea y a un sistema, no entrar en trompo y cambiar cada partido. Necesita trabajar más. No se ve ni un plus en las pelotas paradas, y a un equipo como la ‘U’ que le cuesta todo el doble, ese argumento le será de mucha ayuda. Los cremas necesitan pequeñas pero sólidas bases para ganar confianza. Ya no tienen mucho tiempo.