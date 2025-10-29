En las instalaciones de Campo Mar, los integrantes del plantel realizaron trabajos de campo bajo la atenta mirada de Jorge Fossati.
En las instalaciones de Campo Mar, los integrantes del plantel realizaron trabajos de campo bajo la atenta mirada de Jorge Fossati.
Pese a ya ser los campeones nacionales, aún le restan dos partidos a , por lo que, tras un par de días de descanso, volvieron a los entrenamientos.

Esta mañana, en las instalaciones de Campo Mar, realizaron un trabajo regenerativo bajo la atenta mirada de Jorge Fossati.

Los cremas vencieron el último domingo a ADT en Tarma y se coronaron como ganadores del Torneo Clausura y, por ende, tricampeones de la Liga 1 Te Apuesto.

Con la figura excluyente de su goleador Álex Valera, la ‘U’ cierra una temporada casi perfecta en el fútbol peruano.

Como se recuerda, Universitario se medirá este viernes 7 de noviembre ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental y recibirá el trofeo de campeón ante miles de hinchas.

