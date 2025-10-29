Pese a ya ser los campeones nacionales, aún le restan dos partidos a Universitario de Deportes, por lo que, tras un par de días de descanso, volvieron a los entrenamientos.

Esta mañana, en las instalaciones de Campo Mar, realizaron un trabajo regenerativo bajo la atenta mirada de Jorge Fossati.

Los cremas vencieron el último domingo a ADT en Tarma y se coronaron como ganadores del Torneo Clausura y, por ende, tricampeones de la Liga 1 Te Apuesto.

Con la figura excluyente de su goleador Álex Valera, la ‘U’ cierra una temporada casi perfecta en el fútbol peruano.

Como se recuerda, Universitario se medirá este viernes 7 de noviembre ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental y recibirá el trofeo de campeón ante miles de hinchas.

