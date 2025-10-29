Pese a ya ser los campeones nacionales, aún le restan dos partidos a Universitario de Deportes, por lo que, tras un par de días de descanso, volvieron a los entrenamientos.
LEE TAMBIÉN: Representante de Álex Valera: “Lo que hoy quiere es quedarse en Universitario para pelear el tetracampeonato”
Esta mañana, en las instalaciones de Campo Mar, realizaron un trabajo regenerativo bajo la atenta mirada de Jorge Fossati.
Los cremas vencieron el último domingo a ADT en Tarma y se coronaron como ganadores del Torneo Clausura y, por ende, tricampeones de la Liga 1 Te Apuesto.
Con la figura excluyente de su goleador Álex Valera, la ‘U’ cierra una temporada casi perfecta en el fútbol peruano.
MIRA: Sebastián Britos: “Nos han bajado el precio constantemente y lo hemos demostrado a lo largo y ancho del país”
Como se recuerda, Universitario se medirá este viernes 7 de noviembre ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental y recibirá el trofeo de campeón ante miles de hinchas.
