Universitario de Deportes renovó las rejas perimetrales de las cuatro tribunas del Estadio Monumental por primera vez desde su inauguración hace 25 años.

Esta mejora tiene como prioridad mejorar la visualización de los hinchas en cada partido de la ‘U’ tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Se optimizó el diseño y la altura de las estructuras bajo criterios técnicos que permiten una mejor visibilidad del campo de juego, manteniendo las condiciones de seguridad del recinto.

Como resultado, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia visual distinta y cercana al espectáculo, desde distintos sectores del estadio.