Resumen

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Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia visual distinta y cercana al espectáculo, desde distintos sectores del estadio.
Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia visual distinta y cercana al espectáculo, desde distintos sectores del estadio.
Por Redacción EC

Universitario de Deportes renovó las rejas perimetrales de las cuatro tribunas del Estadio Monumental por primera vez desde su inauguración hace 25 años.

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