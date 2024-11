Dicen que plantel que campeona no se toca, pero a veces es necesario ir al mercado de fichajes para renovar o reforzar un equipo. Universitario no es ajeno a eso y no porque haya buscado cambiar la base de sus bicampeones, sino como un proyecto que quiere seguir creciendo e ilusiona con el tricampeonato a sus hinchas. Tras la partida de Segundo Portocarrero y la inminente salida de Nelson Cabanillas, la U puso la mira en Paolo Reyna y César Inga, de Melgar y ADT, respectivamente, quienes serán los nuevos rostros por la banda izquierda del más campeón del Perú para la Liga 1 del 2025.

Números de Reyna e Inga en 2024

Futbolista Partidos Minutos Goles Asistencias Paolo Reyna 27 2194′ 1 2 César Inga 32 2302′ 0 5

Inga, el hincha por Facebook que jugará en el Monumental

“Crema de mi vida”, escribió César Inga en febrero del 2020 en su cuenta de Facebook. La frase está acompañada de una foto del Monumental iluminado por las luces de los alrededores. Esa publicación no es viral, tampoco tiene muchos comentarios y pasaría desapercibida para cualquier persona. Pero no para el hincha de la U, porque es garantía que su nuevo futbolista sentirá los colores en la cancha tan igual como ellos en las tribunas. Más allá del rendimiento, es la persona correcta para recibir en casa.

Inga firmó con los cremas hasta 2027, pero seguramente es un desconocido para quien no ve fútbol peruano. Tiene 22 años, jugó en ADT y puede desempeñarse como lateral o carrilero por izquierda. Nació en Chimbote, es diestro y desde chico aprendió a manejar ambos perfiles. Eso ya le da un plus por encima de su competencia, porque son escasos los jugadores con habilidad en ambos pies. Destaca por su capacidad defensiva y su versatilidad en ataque, condiciones que convencieron a Fabián Bustos para dar el visto bueno a su fichaje. Pisa el área, asiste y encara. Puede adaptarse rápidamente a la idea de juego del equipo.

La historia de César es de superación, porque encontró en el fútbol una oportunidad para cambiar su vida. En medio de las dificultades que enfrentan los chicos de provincia por abrirse paso en este deporte, pasó por nueve equipos de la Copa Perú antes de conseguir el ascenso a Primera División en 2021 y debutar en la Liga 1 al año siguiente. Su puesto en un inicio era de delantero por su rapidez para gambetear y encarar, pero Franco Navarro se dio cuenta de que esa habilidad sería más útil en otra zona del campo y lo colocó como lateral izquierdo en 2023. César cumplió con creces las indicaciones del entrenador, aunque su consolidación recién llegó este año.

Valorizado en 420 mil dólares a sus 22 años, Inga disputó el 94% del total de partidos la última temporada, registrando cinco asistencias y convirtiéndose en uno de los Sub 23 con mayor proyección de la Liga 1. Además, tuvo un promedio de 1.1 quites y 3.3 recuperaciones por juego, alcanzando una tasa de éxito del 56% en regates, 76% en pases precisos y 59% en duelos ganados. Esas estadísticas son un termómetro del nuevo refuerzo crema. A partir de aquí y ya con camiseta de Universitario durante los próximos tres años, César tendrá que potenciarse para convertirse en un posible prospecto para la Bicolor.

Reyna, el lateral que ahora será carrilero

Paolo Reyna es el otro refuerzo por la banda izquierda y jugará en Universitario tras cinco temporadas defendiendo la camiseta de Melgar. Su llegada es un paso adelante para la U, porque el interés por él nació meses atrás. En el área deportiva crema eran conscientes de la posible salida de Cabanillas, con quien no habían llegado a un acuerdo para renovar, y el nombre de Reyna estuvo en carpeta como alternativa. Incluso Manuel Barreto, director deportivo, expresó abiertamente su interés en él. “Todo jugador con selección, con potencial para crecer, que pueda desde la estructura potenciarse, a nosotros nos parece interesante”, declaró en su momento. Y la situación cayó por su propio peso.

Reyna nació en Tacna, tiene 23 años y es un futbolista que lleva el fútbol en la sangre. Sus raíces siempre estuvieron ligadas a Melgar. Su abuelo ‘Tito’ fue integrante del plantel arequipeño entre 1973 y 1978. Más de 25 años después, su hijo Miguel pasó por el ‘Dominó' solo una temporada. Y el círculo se cerró con Paolo a finales del 2017, luego de que el combinado rojinegro lo sumara a sus filas cuando solo tenía 16 abriles.

Paolo Reyna (Foto: GEC / Agencias)

Por condiciones físicas, Reyna -valorizado en 840 mil dólares- es un futbolista que destaca por su potencia física, fuerza y habilidad técnica. Tiene ese recorrido por la banda izquierda que le abrió las puertas de la selección peruana en 2022, tras la buena campaña de Melgar en la Copa Sudamericana y en el torneo local ese año. No siempre jugó de lateral, pues también se posicionó como zaguero. Pero su destreza resalta mucho más por la banda, precisamente donde la U lo necesita. Su reto, claro está, será adaptarse al sistema 3-5-2 de Bustos, porque no está acostumbrado a él.

Esta temporada, Reyna disputó el 80% del total de partidos, registrando un gol y dos asistencias. No fue su mejor año, pero su rendimiento es una garantía de lo que puede ofrecer. Además, posee una tasa de éxito del 45% en regates, 76% en pases precisos y 61% en duelos ganados. En lo táctico, juega de lateral izquierdo, con habilidad para proyectarse en la banda y replegarse al momento de defender. Tiene lectura del juego, técnica y amplitud. “Ha mejorado en el tema físico y la lectura del partido. Ahora he visto que pisa más el área rival y eso es muy importante para un lateral”, sostuvo Erick Torres, quien lo dirigió en Alfonso Ugarte en la Liga 2.

Sea como fuere, las inclusiones de Inga y Reyna son un paso adelante para Universitario, que ha renovado su banda izquierda con juventud y calidad. Ahora, la tarea de Bustos será sacar lo mejor de ambos para el correcto funcionamiento del equipo. Ambos son jóvenes, tienen proyección y pueden sumar al colectivo. Esa competencia, precisamente, podría potenciar al juego que buscan en Ate.