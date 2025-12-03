Universitario de Deportes viene armando lo que será el plantel del próximo año y en ese sentido empiezan a sonar algunos nombres como refuerzos. Abel Hernández es uno de ellos, aunque su futuro no está del todo claro.

Al respecto, Pablo Betancur, representante del uruguayo, dio pistas de cuál podría ser el destino más cercano del jugador. Como se sabe, actualmente pertenece al Liverpool de su país, donde cerró una gran temporada con 35 goles.

"Con Abel Hernández no va a haber problemas de que se le consiga un buen equipo y quizás es un mercado un poco más exigente que el de Perú. Lo que él no quiere es viajar a algún país exótico porque lo saqué a los 17 años y lo devolví a Uruguay casi con 30. Ya viajó mucho. Me pidió algo de cerca y tiene que ser de Sudamérica", expresó en Exitosa.

El agente del futbolista aclaró que Hernández es seguido por varios clubes del exterior. “No voy a nombrar clubes por tema de respeto, pero tiene ofertas de Paraguay, Brasil, Argentina. No hay problema si él no llega a la U. Equipo no le va a faltar”, apuntó.

Abel Hernández jugó el Mundial 2010 con la selección de Uruguay. (Foto: AFP) / PABLO PORCIUNCULA

¿Qué pasará con Jorge Fossati en Universitario?

Por otro lado, Betancur se pronunció sobre la situación de Jorge Fossati, a quien también representa, en Universitario. Como se sabe, el técnico crema tenía intención de reunirse con la administración de Franco Velazco de cara a su futuro en el club.

“Ya me reuní con Álvaro Barco, hay que ajustar algunos termitas y buscar mejorar si se quiere lograr los objetivos más importantes y empezar a escribir una historia única”, comentó.

Luego, Betancur se refirió a la posible mejora del contrato del ‘Nonno’ con la U: “Cuando se llega a una instancia así de importante en lo deportivo, con un grupo consolidado de dos o tres años, se puede pelear algo más. Quizá en este momento se puede negociar para darle más tranquilidad, el contrato más largo. Quizá en vez de un año o dos, la cláusula eliminarla”.