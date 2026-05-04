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Representante de Jorge Fossati desmiente a Franco Velazco: “Jamás se le pidió el doble”. (Composición GEC)
Representante de Jorge Fossati desmiente a Franco Velazco: “Jamás se le pidió el doble”. (Composición GEC)
Por Redacción EC

Pablo Betancourth, representante de Jorge Fossati, salió al frente para desmentir lo dicho por Franco Velazco, administrador de Universitario, quien ventiló las razones de la salida del uruguayo del club. El mandamás había dicho que el ‘Nonno’ pidió el doble del sueldo, autos de lujo y tener decisiones en la parte comercial del club.

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