Pablo Betancourth, representante de Jorge Fossati, salió al frente para desmentir lo dicho por Franco Velazco, administrador de Universitario, quien ventiló las razones de la salida del uruguayo del club. El mandamás había dicho que el ‘Nonno’ pidió el doble del sueldo, autos de lujo y tener decisiones en la parte comercial del club.

"Jorge Fossati mismo lo va a manifestar, va a hacer una pequeña conferencia de prensa. El señor Velazco faltó a la verdad y veremos con el profe qué camino tomar. Primero es una conferencia de prensa para aclarar y luego iremos al medio legal porque no se puede refenestrar públicamente”, sostuvo en un principio en ‘Fútbol Satélite’.

El agente de Fossati aclaró que en ningún momento el entrenador pidió el doble de sueldo. “Lo que a mí me corresponde es que jamás se le pidió el doble, lo tenemos por escrito. Menos un auto de alta gama porque ahora se maneja con coches chinos, eso no es coche de alta gama. Nadie le pidió un auto, menos pasajes de primera clase”, expresó.

Jorge Fossati consiguió los títulos 2023 y 2025 con Universitario de Deportes. (Foto: Universitario)

Además, contó que Velazco lo hizo esperar 12 días para reunirse a negociar, aunque el administrador lo atendió en un hotel y la conversación apenas duró 40 minutos. Para él, Fossati nunca renunció y fue sacado por Velazco del club crema.

“Después de que lo echaron, se acordaron que no tenían dinero para pagarle por eso pidieron financiamiento. Entre lo que le pagaron a Fossati y al otro entrenador (Javier Rabanal), ya gastaron tres veces más. Se le pidió un aumento que no es el doble y era para negociarlo. Es lo mismo que se hizo con Jean Ferrari”, afirmó.

Eso sí, Betancourth reconoció que Fossati pidió tener injerencia en la parte deportiva de Universitario. “Eso es lo que más quería él. Eso lo va a explicar él. Por la trayectoria que tiene, no puede venir un abogado u otra persona a decir que este tiene que venir, esas cosas deben pasar por el entrenador, más porque ya conocía a Universitario”, indicó.

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