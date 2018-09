Universitario repudia "actos de discriminación" contra Figuera

Universitario de Deportes repudió los "actos de discriminación" que sufrió el venezolano Arquímedes Figuera tras ser expulsado este sábado en el partido del torneo local que su equipo perdió por 2-1 ante Melgar. Antes de la sanción, los ‘cremas’ ganaban por 1-0.

"Nos solidarizamos profundamente con el futbolista y con todas las personas que a diario sufren agresiones a través de estas conductas deleznables", señaló el club en un mensaje en cuenta oficial en la red social Instagram.

Agregó que se deben "desterrar para siempre" de los estadios y redes sociales "los insultos, expresiones y/o cantos de carácter xenófobo".

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía de Figuera con la camiseta del Universitario y la bandera de Venezuela, además de la frase "Fuerza Camuro", el apelativo con que se conoce al jugador.

Figuera denunció este fin de semana, en un mensaje publicado en Instagram, que fue víctima de insultos xenofóbicos y dijo que siente orgulloso de su nacionalidad.

"No me avergüenzo de ser venezolano. Me siento orgulloso de dónde vengo y si tengo que vender arepas, como me dicen en los insultos, lo hago", destacó el venezolano, que acompañó su mensaje con una bandera de su país y luego puso su cuenta en privado.

Aunque el jugador no especificó la procedencia de los insultos, hubo páginas de fanáticos del Universitario en las redes sociales que pidieron a sus seguidores que respeten al centrocampista y recuerden sus buenas actuaciones.

El lunes, el internacional peruano Aldo Corzo, compañero de Figuera en la U, pidió a sus compatriotas que tengan "memoria histórica" y no cometan actos de xenofobia.

Corzo, quien integró la selección peruana que participó en el Mundial de Rusia 2018, expresó su "solidaridad con todos aquellos que han sufrido actos xenofóbicos" y su "repudio con quienes los han infringido o permitido".

Figuera, que llegó a la U a inicios de 2017, fue expulsado por agredir a un rival a los 74 minutos del partido de la primera jornada del torneo Clausura que su equipo ganaba por 0-1 al Melgar.

Tras su salida, los locales lograron remontar el marcador, con lo que el popular equipo crema, que dirige el chileno Nicolás Córdova, se mantuvo en las cercanías a la zona de descenso.

(EFE)

LEE TAMBIÉN...