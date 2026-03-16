Universitario se pronunció luego de las denuncias por actos de racismo ocurridos el últimno sábado en los minutos finales del partido contra UTC, por la fecha 7 del Torneo Apertura. Los cremas publicaron un comunicado en el que rechazaron cualquier tipo de expresión de esta maginitud.
“Condenamos sin matices cualquier acto de discriminación. El respeto a la dignidad de las personas está por encima de cualquier resultado deportivo y respaldamos plenamente los protocolos establecidos para prevenir y erradicar el racismo en el fútbol”, expresaron en un principio.
Luego, la U anunció que apoyará cualquier investigación: “Estamos poniendo a disposición de las autoridades todo el material audiovisual y la información disponible que permita contribuir al esclarecimiento de los hechos mediante una investigación objetiva, verificable y ajustada a la verdad”.
Sin embargo, aseguraron que la tribuna sur del Monumental está destinada a las familias y niños. “La zona señalada corresponde a la Tribuna Familiar Sur, un espacio diseñado para la asistencia de familias, con presencia habitual de niñas, niños y adultos mayores. En los numerosos videos públicos que circulan se aprecia un ambiente propio de un penal en tiempo adicional, sin que se adviertan expresiones racistas”, continuaron.
Por último, la U se refirió sobre Pierro Serra, jugador de UTC presuntamente afectado por los actos racistas: “Las manifestaciones de un jugador deben ser valoradas dentro de un debido proceso, en el que la carga de la prueba recaiga en quien realiza la acusación”.
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