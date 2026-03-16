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Universitario respondió tras acusaciones por presunto acto de racismo en el Estadio Monumental. (Foto: GEC)
Universitario respondió tras acusaciones por presunto acto de racismo en el Estadio Monumental. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Universitario se pronunció luego de las denuncias por actos de racismo ocurridos el últimno sábado en los minutos finales del partido contra UTC, por la fecha 7 del Torneo Apertura. Los cremas publicaron un comunicado en el que rechazaron cualquier tipo de expresión de esta maginitud.

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