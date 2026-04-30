Por Jasson Curi Chang

Como si esto fuese la garra de los gloriosos años 70 con Chumpi, Chale, Oblitas y Cachito. Como si no fuese suficiente voltear el partido una vez, Universitario aguantó el pulso y lo hizo dos veces anoche. Como si la historia estuviera lista para escribir un capítulo copero más: ser el primer equipo peruano en anotar 4 goles a un club uruguayo en torneos Conmebol. Como si esto no fuese un sueño... Es la realidad.

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