Pero primero fue lamento. La pesadilla era el 1-0 en contra y Fara expulsado a los 18′ por un cruce excesivo. Pero nadie llamó del VAR y el árbitro paraguayo Benítez se mantuvo en la amarilla. Y justo ahí, con un Universitario que no daba dos pases seguidos, que jugaba con la parsimonia de la Liga 1 y se arrastraba sin ideas, cambió el partido. Amarilla para Lucas Rodríguez a los 21′ y roja a los 35′. A los 40′, Fara que pudo estar en las duchas salvó su noche y anotó el 1-1 ganando las espaldas en un córner.

El mito de la U copera comenzó a cobrar realidad. Con 10, Nacional entró dormido en el segundo tiempo y Valera aprovechó -previo empujoncito de Carabalí en la primera jugada- para cazar un rebote dentro del área. El 2-1 premió a los 30 mil que llegaron al Monumental que comienza a flaquear de fidelidad. Ya no son 40 ni 50 mil. Ahora van los “30 mil de siempre” y corean el “merengue solo sirve ganar” a todo pulmón.

Sin embargo, esta U está hecha para sufrir. Coco Araujo está lleno de buenas intenciones, pero el don de mando no es una de sus principales características como técnico. Su primer cambio fue Jesús Castillo por un exhausto Jorge Murrugarra, quien metió, recuperó, corrió hasta que fue amonestado y se ganó un merecido 7.5 de puntaje vía Sofascore por su entrega.

El segundo cambio fue Alzugaray por Flores. El detalle es que en esos movimientos quemó dos ventanas de cambios. Pudo costar cara la apuesta, sabiendo que en la última ventana estaba obligado a hacer 3 cambios si quería completar las movidas del banco. Con el periódico de hoy parece un acierto.

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