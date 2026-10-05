Universitario vuelve al trabajo. El primer equipo crema retoma este lunes 5 de octubre sus entrenamientos en Campo Mar U, con la mira puesta en su próximo compromiso por el Torneo Clausura 2026.

El conjunto dirigido por Fabián Bustos tendrá una semana de preparación antes de recibir a FBC Melgar, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del campeonato. El partido está programado para este sábado 10 de octubre.

¿Cuándo juega Universitario vs. Melgar?

Universitario recibirá a Melgar este sábado 10 de octubre, desde las 7:00 p.m., en el estadio Monumental U Marathon.

El cuadro crema trabajará durante toda la semana en Campo Mar U para llegar en las mejores condiciones al duelo frente al conjunto arequipeño.

De acuerdo con el plan de actividades publicado por Universitario, el plantel entrenará desde este lunes hasta el viernes, con diferentes horarios establecidos para las sesiones de preparación.

¿Qué jugadores se suman a los entrenamientos de Universitario?

Para esta semana, Fabián Bustos contará nuevamente con el plantel completo. Los futbolistas que se incorporarán a los trabajos son Alex Valera, Gianluca Lapadula, Jairo Concha, César Inga, Diego Romero y Jorge Gutiérrez.

El delantero panameño Jorge Gutiérrez también se sumará a las prácticas luego de cumplir con sus compromisos internacionales.

La presencia de estos jugadores permitirá al comando técnico trabajar con la mayor parte de su plantel disponible de cara al encuentro ante Melgar.

Plan de entrenamientos de Universitario

El conjunto crema tiene programadas sesiones durante cinco días consecutivos antes del partido ante Melgar.

Lunes 5 de octubre: entrenamiento a las 9:30 a.m. en Campo Mar U.

entrenamiento a las 9:30 a.m. en Campo Mar U. Martes 6 de octubre: entrenamiento a las 9:30 a.m. en Campo Mar U.

entrenamiento a las 9:30 a.m. en Campo Mar U. Miércoles 7 de octubre: entrenamiento a las 9:30 a.m. en Campo Mar U.

entrenamiento a las 9:30 a.m. en Campo Mar U. Jueves 8 de octubre: entrenamiento a las 9:00 a.m. en Campo Mar U.

entrenamiento a las 9:00 a.m. en Campo Mar U. Viernes 9 de octubre: entrenamiento, horario no especificado.

entrenamiento, horario no especificado. Sábado 10 de octubre: Universitario vs. Melgar, 7:00 p.m., estadio Monumental U Marathon.

Con este cronograma, Universitario buscará llegar preparado al duelo frente al cuadro rojinegro y continuar su camino en el Clausura 2026.