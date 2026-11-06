A Universitario de Deportes solo le quedan dos partidos para lograr el objetivo de levantar el trofeo del Torneo Clausura. No obstante, en esta recta final, Fabián Bustos no podrá contar con Lisandro Alzugaray.

El atacante argentino se convirtió en una pieza de recambio fundamental para el cuadro ‘crema’: cuando ingresaba era capaz de cambiar el rumbo del duelo. Por ello, su rápida salida del duelo ante Sport Boys preocupó al club de Ate.

La ‘U’ publicó el parte médico de Lisandro Alzugaray en sus canales oficiales y aseguró que presenta una molestia muscular, sin dar mayores detalles.

“El Club Universitario de Deportes informa que el jugador Lisandro Alzugaray presenta una molestia muscular y viene siendo atendido por el equipo médico de la institución”, informó el club.

“El club mantiene el seguimiento correspondiente a su evolución y cualquier información adicional sobre su condición de salud será comunicada exclusivamente a través de nuestros canales oficiales”, agregó.