El club ‘crema’ publicó en sus redes oficiales el diagnóstico del atacante argentino. Foto: Universitario
El club ‘crema’ publicó en sus redes oficiales el diagnóstico del atacante argentino. Foto: Universitario
Por Redacción EC

A Universitario de Deportes solo le quedan dos partidos para lograr el objetivo de levantar el trofeo del Torneo Clausura. No obstante, en esta recta final, Fabián Bustos no podrá contar con Lisandro Alzugaray.

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