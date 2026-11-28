Hizo el curso de entrenador diez años antes de colgar los chimpunes. Se retiró a los 43, después de construir una reputación de líder que trascendía la cancha. Siempre fue el que sacaba la cara por sus compañeros, el que peleaba por ellos. Una suerte de revolucionario con causa. A los 50 años, esa naturalidad para rebelarse contra lo establecido lo llevó a romper el molde del fútbol peruano con un Clausura soñado, cuya cereza fue un 4-1 a nada menos que Universitario.

Pero la revolución no acaba ahí. Pellejero aún tiene dos finales ante la ‘U’.

Lo hizo con Sport Huancayo, el Rojo Matador que hoy está clasificado a la Copa Libertadores y disputará las semifinales, con la ilusión de conquistar el primer título nacional de su historia. Nada menos.

En sus 25 años como futbolista profesional, Richard Pellejero siempre priorizó el lado humano del fútbol. Por eso, en cada vestuario que pisó, terminó convertido en un líder, con o sin cinta de capitán.

Su debut en 1995 coincidió con la visita de Fidel Castro a Uruguay. Quizá de ahí venga parte de su afinidad con la revolución, aunque la suya siempre tuvo una causa más cotidiana: mover lo que hiciera falta para que las cosas salieran bien, para defender lo justo y dignificar aquello que tuviera enfrente.

Sport Huancayo obtuvo el Clausura tras golear 4-1 a Universitario (Adrián Zorrilla).

Cuando jugaba en Cerro, por ejemplo, integró una asociación que aprovechaba los días libres para arreglar colegios, pintarlos y mejorar sus instalaciones. Hijo de un empleado público y una trabajadora doméstica, Pellejero aprendió desde temprano que el camino tocaba recorrerlo desde abajo. Y que rendirse no era una opción.

Cuando debutó en Cerro, caminaba 20 cuadras todos los días para llegar a los entrenamientos. En sus primeros años, también repartió tortas y trabajó en un supermercado para sobrevivir. Hubo temporadas en las que pasó hasta siete meses sin cobrar. Pero siguió.

A los 43 años, con el número 5 en la espalda y sus dos hijos de la mano, ingresó por última vez a una cancha como futbolista. Siete años después, tuvo que esperar 90 minutos para volver a pisarla. Esta vez, como entrenador campeón del Torneo Clausura con Sport Huancayo.

Sus hijos y su esposa estaban lejos, viéndolo por televisión. Otro sacrificio de los que impone el oficio. Pellejero volvió a llorar, sorprendido por sus propios dirigidos, esos a los que convenció de que podían llegar mucho más lejos de lo que imaginaban, incluso cuando en marzo el equipo parecía extraviado en el Apertura.

Hoy son campeones del Clausura. Y él, el mismo que siempre sacó la cara por los demás, acaba de hacer historia desde el otro lado de la línea. Pero siempre bajo la misma premisa: defendiendo al equipo, al grupo, al camerino.

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