“Vamos a dejar todo”: Richard Pellejero, técnico de Sport Huancayo, calienta el partido ante la ‘U’. (Foto: Liga 1)
“Vamos a dejar todo”: Richard Pellejero, técnico de Sport Huancayo, calienta el partido ante la ‘U’. (Foto: Liga 1)
Por Redacción EC

Universitario tendrá una prueba exigente en la última jornada del Torneo Clausura. Sport Huancayo será su rival en un encuentro que puede definir el campeonato y su entrenador, Richard Pellejero, ya anticipó la dificultad del desafío. El estratega uruguayo reconoció las fortalezas del conjunto merengue, aunque dejó claro que su equipo buscará competir por el mejor resultado.

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