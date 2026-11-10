Universitario tendrá una prueba exigente en la última jornada del Torneo Clausura. Sport Huancayo será su rival en un encuentro que puede definir el campeonato y su entrenador, Richard Pellejero, ya anticipó la dificultad del desafío. El estratega uruguayo reconoció las fortalezas del conjunto merengue, aunque dejó claro que su equipo buscará competir por el mejor resultado.

En una entrevista con Fútbol Satélite, Pellejero explicó cómo será el partido y destacó el nivel del rival de turno. “Me han hecho llegar videos y comentarios de todo lo que dicen. Sabemos que es un grande del Perú, que tiene individualidades increíbles y un gran equipo, por algo está donde está”, expresó.

El entrenador recordó que durante las fechas anteriores no compartía que sus futbolistas calificaran cada compromiso como una final. Para él, esa palabra debe reservarse para encuentros como el que disputarán ante los cremas. “No existen cinco finales: el que alguna vez jugó una final sabe que es una sola. (...) Bueno, ahora sí tienen una final para jugar”, sostuvo.

“Vamos a dejar todo”: Richard Pellejero, técnico de Sport Huancayo, calienta el partido ante la ‘U’. (Foto: Liga 1)

Pellejero considera que el aspecto mental puede marcar diferencias en esta clase de compromisos. El técnico sabe que la tensión y las emociones tendrán un papel importante, pero confía en la respuesta de sus dirigidos frente a uno de los equipos más fuertes del campeonato. “En los partidos finales entran a jugar otros factores: lo emocional, lo psicológico”, señaló.

Finalmente, el entrenador de Sport Huancayo aseguró que sus jugadores dejarán todo en la cancha el próximo 22 de noviembre. “El fútbol te depara sorpresas y tiene tres resultados; nosotros vamos a esperar siempre el mejor. (...) No tengo ninguna duda de que estos muchachos van a dejar todo y más”, afirmó.

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