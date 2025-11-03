Aunque todavía no acaba la Liga 1 Te Apuesto 2025, Universitario de Deportes ya piensa en la planificación de la siguiente temporada. El flamante tricampeón nacional, que está a la espera de celebrar con su hinchada este viernes 7 de noviembre en el Estadio Monumental ante Deportivo Garcilaso, está cerca de cerrar al primer gran rival para el 2026. Y es que la directiva crema trabaja en el rival para la Noche Crema 2026 y sería River Plate de Argentina.

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, el ‘Millonario’ es uno de los rivales que la ‘U’ estaría analizando para presentar a su plantel para la próxima temporada. “No quiere decir que el cuadro argentino está confirmado que va a ser el rival, pero es uno de los que está en carpeta. Puede que haya ‘humo blanco’ pronto y sea el rival de la ‘U’ en la Noche Crema”, tuiteó.

Sería un atractivo adicional contar con uno de los clubes más grandes de Sudamérica, además del recuerdo fresco y positivo que tienen los hinchas del equipo argentino: en el Monumental de Buenos Aires, tras igualar 1-1, la ‘U’ consiguió su histórica clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.

“La administración confirmó que ya se ingresaron los documentos y la solicitud para que el evento de La Noche Crema se juegue el 24 de enero de 2026 en el Estadio Monumental. No hay otra fecha, no se va a mover. Está establecido, oleado y sacramentado que para la ‘U’ se juegue en esa fecha; y ya ingresaron la solicitud ante el Ministerio del Interior”, añadió.

Universitario sostendrá partidos internacionales

Según adelantó el director deportivo crema Álvaro Barco, Universitario disputará amistosos internacionales en el extranjero. El tricampeón del fútbol peruano busca prepararse de la mejor manera para la próxima campaña.

“Están definidos algunos partidos internacionales. Vamos a hacer partidos internacionales fuera del país porque vamos a llegar a la Noche Crema con toda la expectativa que el hincha pueda venir a ver por primera vez al equipo”, indicó Barco.

