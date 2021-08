Conforme a los criterios de Saber más

Hoy es un 7 de agosto distinto, atípico, por la pandemia, pero en casa, rodeado de la familia crema, Roberto Martínez, celebra el aniversario número 97 de Universitario de Deportes. Tras veinticinco años vuelve al equipo de sus amores, pero no para vestirse de corto, sino para recobrar la identidad entre los canteranos, como asesor. Con otra función, pero con la misma pasión, el eterno “8” compartió sus deseos en casa del cumpleañero. “Me encantaría que la ‘U’ vuelva a jugar en el estadio ‘Lolo’ Fernández, aunque es complicado”, reconoció.

Otro de sus anhelos por cumplir, aunque resulta más engorroso que el primero, es enseñarle el camino de regreso a casa, a su hermano distante, el “Puma” Carranza. Tarea ardua, pues lucha en la vereda del frente, con otros intereses. “Respeto sus posición, es otra, pero sí me gustaría que trabaje acá con nosotros”, habló con voz entrecortada sobre el amigo que le regaló el fútbol. “Tengo un mes acá, pero he venido para empujar el carro todos juntos”, aclara, consciente que otra de sus tareas es lidiar con las ácidas críticas por su gestión.

Roberto Martínez fue regidor en la Región Callao.

-Un 7 de agosto, distinto, en casa, festejando en pandemia, los 97 años de vida institucional de Universitario. ¿Qué sientes?

El mismo cariño de siempre por haber regresado después de tantos años. Estar en el día a día en la institución. La “U” sigue siendo el club más importante a nivel nacional y aprovecho para saludar a todos los hinchas de la “U” en el mundo, ya nos acercamos al centenario.

-¿Qué recuerdos del primer día que llegaste a la “U”?

Recuerdo perfectamente. Estudiaba en La Salle, en Breña, mi compañero de salón era Tito Chumpitaz, nos hicimos amigos, y me invitó a entrenar al “Lolo” Fernández con los mini calichines. Llegué a los seis años, estuve hasta los diecisiete, luego salí al San Agustín para terminar de estudiar, y volví a los veinte a seguir toda una vida en el club.

-Un Chumpitaz te llevó al “Lolo” Fernández, y hoy en día, el reencuentro con el “Granítico” en Campo Mar….

Es una motivación extra tenerlo con nosotros. Para mí es el jugador peruano con mayor trascendencia en la historia del fútbol nacional. “Lolo” Fernández en Universitario, y don Héctor a nivel nacional. Su presencia, trabajo y concentración es importante para los chicos, quienes lo ven como imagen permanente. Almuerza con ellos, los apoya mucho. Es un símbolo del fútbol nacional.

-¿Llegaste a conocer al máximo ídolo de Universitario?

Yo era muy amigo del hijo de su hermano, Lolín, que hasta ahora es mi amigo. Era muy chico, pero lo veía a “Lolo” con su chalina, alguna vez, lo vi con un buzo granate. Cuando crecí conversamos un par de veces, pero no tuve la suerte de compartir mucho con él por la diferencia de edad, pero por lo que hemos escuchado, leído, “Lolo” es el símbolo más grande de la historia de Universitario.

-¿Ya te diste una vuelta por el estadio “Lolo” Fernández?

Ayer (jueves) estuve por allá viendo el “Lolo”. Pude ver la concentración, ya no hay tribuna popular, ni la de Oriente, fue emocionante ver los copas, álbumes, fue emotivo. Ahí pasé los mejores años de mi vida futbolística.

Roberto Martínez fue capitán de Universitario desde mediados de los años noventa. (Foto: GEC).

-¿Piensan en darle una valoración deportiva?

A mi me encantaría, por ejemplo, que la “U” juegue algunos partidos en el “Lolo” Fernández. Los encuentros que no generen tanto público, pero es complicado por la situación de pandemia. Además, con todo esto de las administraciones no está para invertir en remodelar el estadio, pero sí me encantaría. Salvo Alianza, Cristal, Boys y Municipal, me gustaría que los chicos jueguen en el “Lolo”, que sientan lo mismo que nosotros, tener la gente tan cerca, era una presión bonita. Recuerdo el campeonato con San Agustín, que ganamos, épocas maravillosas. Es un deseo propio, difícil que se concrete, pero sería lindo.

-En lo futbolístico, ¿Cómo describes la irregular campaña del primer equipo?

Esperemos que la cosa cambie, pues en veinte año se ha campeonado dos veces. Si haces una comparación del 90 al 2000, hay una sequía que Universitario no se puede dar el lujo de no campeonar. No se puede ocultar. La “U” ha disputado el título el año pasado, clasificaron a la Copa Libertadores, pero la gente quiere que campeonen. Hay una deuda por revertir.

-Retomar la identidad desde las canteras…

Dentro de la idea que tenemos es de repente acortar presupuesto que tenemos para el próximo año e invertir en menores, es la única manera. Ya en dos a tres años, tendremos frutos. De lo contrario, estaremos con el mismo problema y necesitamos sacar chicos de las divisiones menores. Hoy tenemos a los Quispe, Romero, Flores, Zevallos, Rugel, pero necesitamos más y que tengan identidad con el club. Queremos que la puerta de ingreso al primer equipo sea muy chiquita, que cueste mucho, que no sea tan fácil llegar, pero que la puerta de salida sea bastante amplia para los que triunfen y los que no están a la altura de vestir la camiseta de Universitario.

-El mensaje es que la indisciplina no se negocia…

Tenemos que sentar un precedente, sino los chicos crecen sin responsabilidades ni aprenden a afrontar la situación. Todos hemos cometidos errores, pero lo importante es reconocerlo, pero no ocultarlo. Los grandes dan buen ejemplo, eso queremos modificar y cambiar con los menores. En el caso de Luis Valverde, ya se le dio su carta de despido.

Roberto Martínez en Universitario de Deportes

-En la “U”, las críticas futbolísticas y administrativas, no cesan. Ex futbolistas y referentes disparan a diario. ¿Qué opinas?

Acá hay un tema de trasfondo que va más allá de lo deportivo. Cuando gana la “U”, gana el equipo, pero cuando pierde, pierde la administración, y el técnico es el peor. Todos podemos criticar, pero no impulsar temas para después proponer como manejador del club. Hoy escucho críticas de gente identificada, otros pocos, que van más allá del tema deportivo. Gremco siempre ha sido el principal acreedor, ha propuesto administraciones, y han trabajado cerca de ochenta. De esos ochenta, hoy deben estar trabajando entre doce a diez, pero los otros que ya no están, cuando estuvieron, nunca criticaron. Sin embargo, ahora, dan con palo. Cuando veía a ex jugadores trabajando en gestiones anteriores, solo opinaba de fútbol. Yo veo la parte futbolística, no administrativa. No opino de temas legales.

-Desde que asumiste el cargo de asesor en Universitario, se te vinculó con Gremco. ¿Cómo esquivas las críticas?

Con Gremco hoy en día trabajan don Héctor Chumpitaz, Juan Pajuelo, el “Coco” Araujo, Paolo Maldonado, el “Goyo” Bernales, Balán Gonzales, Rey Múñoz, Salhuana, pero si sumas entre todos, no sé cuántas vueltas olímpicas tendrán, pero dicen que yo me caía del póster, entonces, no tendríamos que haber caído todos. Anteriormente trabajó Chale, el “Puma” Carranza, Cantoro, y hay otros que han presentado currículum, y también critican, pero bueno, es parte del juego. Hay tema administrativo, político, pero yo no tengo nada que ver con eso.

-El “Puma” Carranza optó por el silencio al ser consultado por tu reciente gestión como asesor en Universitario…

Puedo tener opiniones diferentes con José, pero no me alejaré de él. No tengo que pensar como él, tampoco él como yo, pero es mi amigo, mi hermano, eso nada ni nadie lo cambiará. No tengo problemas para resentirme con él. Me encantaría que José trabaje acá. Sin duda ha debido estar con todas las administraciones de la “U” hasta el día que no esté con nosotros. Por todo lo que representa para el club, pero hoy en día tendrá sus motivos, son respetables.

-¿Le propondrás trabajar a tu lado al “Puma” Carranza?

A mí me encantaría, pero creo que su posición es otra. Para mí sería ideal, por lo que representa. “Lolo” y el “Puma”, son ídolos, todos los demás son referentes. Héctor Chumpitaz es ídolo a nivel del fútbol nacional. Para mí no cambia en nada que piense distinto. En lo personal, lo adoro, me encantaría que esté acá.

-Hace poco, el “Negro” Galván dijo que en el actual equipo de la “U” no hay referentes ni líderes…

Galván puede opinar lo que le parezca desde afuera, tendrá ese pensamiento. En la “U” está Carvallo, Corzo, “Chiquitín”, Novick, Alonso, gente de experiencia, que tiene manejo de grupo. El ser un líder no necesariamente tiene que ser cuando juegas al fútbol, puede ser un caudillo que de repente ni juega. El líder de vestuarios no es el que le pega a todos, el que más grita, insulta, el caudillo es el que maneja los grupos, el día a día, el que reclama ante los directivos. Hay varios que han sido grandes cracks, pero a la hora de ver ese tema, no han tenido esa capacidad. Después, cuando los resultados no se dan, obviamente, están en posición de criticar.





De derecha a izquierda: Roberto Martínez, capitán en la Copa América 1991; José Luis ‘Puma’ Carranza; y Guillermo ‘Chemo’ del Solar. (Foto: Archivo histórico El Comercio)

-Hernán Novick fue el mayor acierto a nivel de contrataciones...

Es un chico maduro y sano. Físicamente está bien, pese a que tuvo Covid y una lesión, ahora destacará más. Es un jugador distinto. Esperemos tenerlo más tiempo, no solo en lo deportivo, sino en lo personal. Sentimos que aporta mucho.

-¿Será el primero en ser renovado?

Sin duda alguna. Estamos en agosto, pero Hernán será una prioridad para el equipo. Sí se está pensando que siga en el club.

-¿Al juego de quién te hace recordar?

A Gustavo Grondona. Cuando se enoja, tiene el carácter de Jorge Amado Nunes. A su estilo, es un jugador muy importante para nosotros.

-Todo lo contrario sucede con Enzo Gutiérrez, aunque destacó mucho en el fútbol chileno…

Con él me pasa algo increíble. Tengo muchos amigos chilenos. Cuando “Chemo” Del Solar fue a la Universidad Católica, yo viajaba mucho para Chile, hice amigos, como Sebastián Rozental, Fabián Estay, y siempre les pregunto por Enzo, todos me hablan bien de la parte futbolística y personal. También lo de Valera es un caso muy especial, pues viene de jugar futsal, su base era Copa Perú, luego Llacuabamba y ahora la “U”, normalmente cuesta más. No solo está en la selección, le tengo una fe grande. No ha perdido humildad, tuvo una posibilidad de irse a Bulgaria, pero más allá de la propuesta económica, pensó en el club. Tenemos un jugador que va a crecer mucho más. Creemos que no durará mucho tiempo en la “U”, pues lo vamos a tener que vender, eso es seguro.

