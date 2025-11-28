Roberto Martínez: “Ídolos en la ‘U’ solo hay dos, Lolo y el ‘Puma’, los demás son referentes, ahí te podría nombrar 15 o 20 como ‘Orejas’ y Corzo”

Hay voces en el fútbol peruano que pesan por lo que dicen, pero sobre todo por desde dónde lo dicen. Roberto Martínez es una de ellas. El excapitán de Universitario , figura de la generación crema que estuvo a un paso del tetra, ahora observa el nuevo tricampeonato de la ‘U’ desde la distancia, con la autoridad de quien conoce el peso de la camiseta y la franqueza de quien ya no tiene nada que demostrar.

En diálogo con DT, analiza del presente, el pasado y el futuro del club que marcó su vida desde niño. Y no se guarda nada al hablar de ídolos, ciclos, refuerzos y el futuro del fútbol peruano.

¿Por qué la ‘U’ es otra vez tricampeón?

Por lo que ha jugado y por lo que ha conseguido, que los demás no han podido: ganar los partidos más importantes.

¿Qué sostuvo al equipo para no caer en el camino?

Tiene una base importante desde hace tres años. Los directivos han sido inteligentes en mantenerla. Los que han venido han sumado, pero la base se ha mantenido y es la que consigue el tricampeonato. No hay nada más que elogiar a los que han manejado el club deportivamente. En el balance del año, la ‘U’ ha sido el mejor equipo.

¿Te gusta Fossati como técnico para Universitario?

Creo que su regreso fue un acierto, a pesar de todo lo que había pasado con la selección y después de la muy buena campaña de Fabián Bustos, porque conocía al grupo y era el mismo sistema. Ha conseguido el objetivo, que era ser tricampeones. En la Copa (Libertadores) es muy difícil. Los presupuestos son demasiado distintos y es complicado competir ahí.

¿Le renovarías?

No sé si le renovaría. En el medio local ha conseguido cosas importantes, pero también pienso que los ciclos se tienen que ir cambiando a pesar del logro, para una motivación distinta. Hablando solo de fútbol, sin conocer el día a día ni cómo está Fossati, creo que podría hacer falta un cambio.

Si la ‘U’ decide buscar otro entrenador, ¿Qué perfil le vendría mejor al equipo hoy?

No me he puesto a analizar qué técnico me gustaría. Bustos me gustaba, no sé cuál es su situación ahora. Dicen que no, porque nos dejó, pero Fossati también y lo recibimos. El resultado avala absolutamente todo. También me gusta Gareca. Habrá que esperar otra decisión acertada.

¿Qué reforzarías para el próximo año?

Un delantero importante que pueda acompañar a Valera o pelearle el puesto. También traería un volante con las características de Ureña. Castillo ha demostrado que es muy buen jugador, pero me gustaría traer a alguien más, un jugador de peso para la columna vertebral, que marque la diferencia.

¿Crees que algún jugador de esta generación será recordado como ídolo en el futuro?

Ídolos solamente Lolo y el Puma, siempre lo he dicho. Son los únicos.

Hay hinchas que te reconocen como ídolo...

Ídolo no. Hay jugadores muy importantes, a diferentes escalas, pero solo acompañamos a los verdaderos. Lolo porque es nuestro jugador más representativo de todos. El Puma, que jugó solo en la ‘U’, tiene todos los récords: más partidos más jugados, más clásicos, más expulsiones, más amarillas (ríe). Inmortalizaría al Puma tanto como a Lolo. Es ‘U’ dentro y fuera de la cancha. Los demás, que podría nombrar a 15 o 20 referentes, incluyendo al Orejas (Flores), Corzo y todos los que están metidos en este tricampeonato, van a ser recordados obviamente.

¿Cuál es la diferencia más marcada en este Universitario?

Hoy en día la ‘U’ tiene un sistema mucho más en equipo. Creo que en mi época había más individualidades. Funciona muy bien. Yo estoy contento con lo que logramos en mi época y con lo que se va a lograr.

¿Qué tenía la ‘U’ que formaste para quedar cerca del tetra en los 90?

Teníamos once jugadores de un nivel muy parejo, éramos fuertes. En el 91 perdemos una final increíble por penales con Cristal. Si es para ver fútbol, el equipo de nuestra época. Un hincha iba al estadio a ver a Baroni, voy a ver a Nunes, voy a ver a Tomás Silva, a Juan Reynoso... Se perdió eso un poco. Hoy en día tú vas a ver a la ‘U’ en conjunto y está fuerte. Como equipo están muy bien y como individualidades han logrado hacer uno solo.

¿Qué recuerdas del tricampeonato?

Era un equipazo. Pasaba como en nuestra esa época. Tenían un grupo fuerte y grande, ¿no? Un grupo fuerte y grande, un grupo grande e importante. Eso les sumó muchísimo y también quedaron en la historia.

¿Hay un equipo más querido por los hinchas?

Depende de la perspectiva que uno tiene. La vez pasada fui al Monumental con mi hijo y no pude avanzar por los saludos de la gente. El otro día vi un video del Tunche donde le pasaba lo mismo en un mall. Ellos se deben sentir los más queridos, y nosotros también, y Chumpitaz ni qué decir. Creo que cada generación es distinta. Los que hemos logrado campeonatos nos sentimos los más queridos. Si tengo que elegir qué partido jugaría yo, sería el de mi generación, que pudo ser tetra, contra el que fue tricampeón (98-99-2000). No sé como terminaría, pero sería un partidazo.

¿Qué opinas del año de Alianza?

Alianza ha avanzado, ha hecho una buena campaña, pero a fin de año lo único positivo que va a tener es el balance económico. No va a ser campeón y va a tener que pelear para estar en la libertadores. Deportivamente hablando, no creo que sea un balance positivo para un equipo como Alianza este año, y teniendo un equipazo, como para competir mucho mejor. Y eso de que puse todas las balas afuera es mentira, los torneos que tienes los juegas a matar, no es que me interese más uno que el otro.

Roberto Martínez fue regidor en la Región Callao.

Se discute la transparencia del campeonato desde que la gestión de Ferrari se trasladó a la Videna...

A mí no me interesa lo que hablan en las redes, el tema es cuando los de adentro buscan excusas cuando dejaron pasar cosas importantes. Si quieres ser grande y campeonar, tienes que ganarlo todo, y eso es lo que ha hecho la ‘U’, más allá de lo que digan. No hay que competir en cuanto a dejarla picando diciendo que hay algo raro, se compite en la cancha.

¿Qué implica que él asuma una posición tan alta en el fútbol peruano?

Lo respalda el proceso que ha tenido en Universitario, pero a la Federación y la selección son distintas. Está cargando la mochila de haber tenido polémicas contra otros equipos. Va a tener que remar muchísimo para cambiar esa idea en los que no somos de la ‘U’.

¿Qué debería tener el próximo técnico de la selección?

Para mí es importante que haya estado en el medio o cerca. Debería ser un técnico que apueste por gente nueva, pero que también no se deje llevar por lo que van a decir para desechar a algunos jugadores que todavía pueden rendir. Que sea un técnico con experiencia, acorde a los jugadores y el campeonato que tenemos. No me atrevería a decir un nombre.

Roberto Martínez en Universitario de Deportes

¿Te gustó la salida de Quispe? Primero a Pumas y ahora al fútbol de Australia.

Me gustó su salida a México. A Australia me puede no gustar, pero con el bolsillo de la gente no se puede meter nadie. Con las decisiones de los jugadores, más allá de que te guste o no, hay que ser realistas. Finalmente es una decisión personal. No me gusta que se haya ido a Australia, pero respeto totalmente su decisión, que también pasa por la calidad de vida que quieres, por la familia, por lo que viviste, por lo que tienes y por lo que puedes tener. Es un balance global. Imagino que él estará muy feliz en Australia. Yo estoy hoy feliz en Motupe. Él debe estar igual.

Si pudieras retroceder, ¿Qué cambiarías de tu pasado como futbolista?

Primero, no haber guardado ningún recuerdo. No tengo camisetas, no tengo recortes. No guardé nada. Segundo, haberme ido joven. No tomaría la decisión de salir del fútbol cuando tenía 27 años, pero aprendí lo que me permite hacer lo que hago hoy. No me puedo arrepentir de todo lo que he vivido.

¿Qué le recomendarías a cualquier jugador que quiera ser recordado?

Que no se maree. Desde mi época, es el gran problema. Va a haber tiempo para todo. Les diría que no se salgan de la mira.

Si pudieras jugar un partido más con la ‘U’, ¿cuál sería?

Un clásico, de hecho.

¿Contra quiénes?

Si pudiera mezclar, me gustaría jugar contra un Alianza donde esté Paolo, Jefferson y los jugadores de mi época.

¿En el Monumental o en el Lolo?

En el Lolo, siempre.

¿Qué significó ser capitán y figura de la ‘U’?

Yo llegué a los seis años a la ‘U’. Tuve mi primer uniforme a los cinco, que me regaló mi papá, cuando te ponías las medias con pitas, y después haber sido capitán, fue un sueño hecho realidad. Con eso me quedo.

